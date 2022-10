Ci sono film di attività paranormali in streaming su Netflix?

Niente urla Halloween come fantasmi o altri esseri paranormali e nessun altro franchise cinematografico ha più fantasmi, spiriti e demoni di Attività paranormale. I film trovati hanno preso d’assalto il genere horror e da quando è uscito il primo nel 2007, sono seguiti altri sei film.

I film del franchise includono Attività paranormale, Attività paranormali 2, Attività paranormali 3, Attività paranormali 4, Attività paranormali: i marchiati, Attività paranormali: la dimensione fantasmae Attività paranormale: parente prossimo. L’ultimo è uscito nel 2021, quindi potrebbe essercene uno nuovo proprio dietro l’angolo, ma sfortunatamente non in tempo per Halloween 2022.

La storia inizia con una coppia che si trasferisce in periferia e poi inizia a vivere esperienze demoniache sempre peggiori e inspiegabili. Ricordo di aver visto questo film per la prima volta e di essere spaventato a morte dalle cose che si muovevano da sole in cucina.

Ogni film successivo segue un diverso gruppo di persone, dalle famiglie alle sorelle, ai single. Come puoi immaginare, la storia è diventata solo più bizzarra e inquietante.

Ma dove puoi guardare tutti i film? Sono disponibili su Netflix per guardare in modo abbuffato questo Halloween?

Ci sono film di attività paranormali su Netflix?

Sfortunatamente, nessuno dei Attività paranormale i film sono in streaming su Netflix. Lo sono stati in passato ma non in questo momento.

Attività paranormali 1, 2, 3, 4e La dimensione fantasma sono tutti disponibili per l’acquisto o il noleggio su Amazon Prime Video, Apple iTunes, Google Play, VUDU e YouTube.

Quelli segnati è disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video e Paramount Plus e puoi noleggiarlo o acquistarlo su VUDU, Apple iTunes e Google Play.

Il prossimo di Kin è disponibile per lo streaming su Paramount Plus e disponibile per l’acquisto o il noleggio su Amazon Prime Video, VUDU, Apple iTunes e Google Play.

Guarderai qualcuno di questi film spettrali questo Halloween? Qual è il tuo preferito? Fateci sapere nei commenti qui sotto!