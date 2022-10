Ci sono film della famiglia Addams su Netflix? (Dove guardare)

PARIGI, FRANCIA – 20 NOVEMBRE: In questa illustrazione fotografica, i loghi dei fornitori di servizi multimediali, Netflix, Amazon Prime Video, Disney + e Hulu vengono visualizzati sullo schermo di un tablet il 20 novembre 2019 a Parigi, Francia. Amazon Prime video è uno dei principali attori dello streaming come i suoi concorrenti, Disney, Netflix, Disney +, HBO e Apple TV. (Foto di Chesnot/Getty Images)

Sai che ore sono… è l’inizio della stagione spettrale! Quindi tecnicamente è il momento migliore per sedersi e spaventarsi in modo stupido con alcuni thriller e film horror eccellenti. Ma se non sei dell’umore giusto per una festa dello spavento, o gli orrori non fanno per te, ma stai ancora cercando di entrare nello spirito di Halloween, allora abbiamo i consigli perfetti per te!

Ne hai mai sentito parlare La famiglia Addams? Certo che ce l’hai! Ma non di meno, l’iconica serie di film è un campanile della nostra infanzia che vorremmo rivedere più e più volte. E non possiamo raccomandare abbastanza i film OG, così come gli adattamenti.

Va anche notato che lo è in effetti il momento perfetto per abbuffarsi dei film originali prima dell’uscita su Netflix di Tim Burton’s Mercoledì (protagonista Grido attrice Jenna Ortega) il 23 novembre 2023. Ma prima di andare avanti a noi stessi, c’è qualcuno di La famiglia Addams film su Netflix? Scopri di seguito!

Ci sono film della famiglia Addams su Netflix?

Ad oggi, ci sono oltre sei diversi adattamenti cinematografici della famosa famiglia spettrale. Sfortunatamente, non puoi guardarne nessuno su Netflix. Sembra che Netflix USA abbia una relazione di amore-odio con i film, poiché sono stati aggiunti e rimossi dalla libreria più volte. Più recentemente, La famiglia Addams (1991) e I valori della famiglia Addams (1993) sono stati rimossi all’inizio del 2022 dall’elenco dei film di Netflix. Allora, dove puoi guardare i film?

Dove guardare i film della famiglia Addams