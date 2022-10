Ci sono dei film di Venerdì 13 su Netflix? (Dove guardare)

Halloween è a pochi giorni di distanza e uno dei modi migliori per onorare la festa spettrale è spaventarti in modo stupido guardando alcuni film classici da far rizzare i capelli e agghiaccianti. Il venerdì 13 il franchise di film è innegabilmente una delle serie più popolari del genere horror slasher, lassù Halloween, Incubo in via dell’Olmo, e Il massacro della motosega nel texas, quindi non sorprende che molti stiano setacciando Internet per trovare dove guardare il franchise classico prima del grande giorno spettrale del 31 ottobre.

Il franchise segue un misterioso assassino di stalking Jason Voorhees che perseguita Camp Crystal Lake e l’area circostante ed è spinto a massacrare brutalmente chiunque si trovi sulla sua strada per vendicare la morte della sua amata madre, Pamela Voorhees. (Beh, questo è dopo il primo, ovviamente. Nessuno spoiler!)

Così sono uno qualsiasi dei venerdì 13 film su Netflix? E se no, dove puoi guardarli? Scopri questo e altro di seguito.

I film di venerdì 13 sono su Netflix?

Attualmente, il franchise cinematografico si è ramificato in 12 film slasher. Ma sfortunatamente, nonostante Netflix abbia una delle più grandi raccolte di film e programmi, nessuna delle venerdì 13 i film sono sullo streamer negli Stati Uniti.

È venerdì 13: la serie su Netflix?

Oltre a essere un franchise cinematografico di successo, il film slasher si è ramificato anche in TV nel 1987, tuttavia, va notato che la serie è completamente separata e non ha collegamenti con la serie di film con lo stesso titolo. In effetti, Jason Voorhees non fa la sua apparizione, né alcun personaggio collegato ai film.

Se speravi di guardare la serie su Netflix rimarrai deluso nell’apprendere che attualmente la serie non è disponibile per la visione su nessuno streamer; solo il cofanetto è attualmente disponibile per l’acquisto tramite Amazon.

Dove guardare venerdì 13 film

Come accennato, al momento ci sono 12 film nel franchise, ma trovare tutti i film da guardare su un’unica piattaforma potrebbe essere piuttosto complicato. Di seguito abbiamo elencato dove puoi guardare tutti i film, per salvarti per dar loro la caccia.