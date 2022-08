“Ci siamo fatti il ​​culo…”: La star di “Resident Evil” risponde all’annullamento di questo “spettacolo infernale” da parte di Netflix

Netflix ha sperimentato diversi generi creando spettacoli e film su opere famose. Una di quelle serie di Netflix includeva l’adattamento del popolare Cattivo ospite franchising con l’obiettivo di successo di critica. Poiché tutte le versioni precedenti avevano ricevuto recensioni contrastanti da parte degli spettatori, la rappresentazione di questo gioco leggendario è stata una grande sfida. Sfortunatamente, anche questa serie rinnovata non è riuscita ad attirare l’attenzione dei fan.

E anche l’ingresso del più grande cattivo del gioco, Albert Wesker, non riusciva a convincere le persone. Ora lo streamer ha cancellato lo spettacolo dopo la sua prima stagione per la performance sottovalutata. Lance Reddick, che ha interpretato il ruolo di Wesker, si è fatto avanti per salutare i fan e altri contributori allo spettacolo.

Lance Reddick ha detto addio a Netflix Original Resident Evil sui social media

Cattivo ospite star in risposta alla notizia di cancellazione dello spettacolo ha pubblicato un video su Twitter. Lance Reddick si sedette ringraziare tutti gli spettatori, gli showrunner e i produttori dello spettacolo, Compreso Paola Núñez, Siena Agudong, Ella Balinska, Tamara Smart e Adeline Rudolph.

Un ringraziamento speciale a tutti i fan che hanno guardato #ResidentEvilNetflix, gli showrunner, i miei compagni di cast, i dirigenti e altro ancora. Ci siamo fatti il ​​culo e ci siamo divertiti molto. pic.twitter.com/A98aQVuA7t — Lance Reddick (@lancereddick) 27 agosto 2022

L’attore ha dichiarato con orgoglio di aver creato un “uno spettacolo infernale”, nonostante i numerosi troll che lo spettacolo ha ricevuto per la sua vaga presentazione di eventi non ordinati. Inoltre, alla fine della clip, Lance ha riflettuto sul duro lavoro che hanno messo nello spettacolo. “Ci siamo fatti il ​​culo e ci siamo divertiti moltissimo”, disse l’attore. Ed è senza dubbio che il John Wick star era il candidato perfetto per interpretare il personaggio iconico.

L’accoglienza della critica ha deciso il futuro dello spettacolo molto tempo fa

La cancellazione non è stata una grande sorpresa come il spettacolo non potrebbe sopravvivere per tre settimane nella lista dei primi 10. Inoltre, questa incarnazione ha ricevuto solo 55% dalla critica Su Pomodori marci, con un Punteggio del pubblico del 26%.. Quindi è abbastanza evidente che investire in un’altra stagione sarebbe rischioso poiché le schiaccianti osservazioni negative sui social media hanno già schiacciato l’adattamento di Netflix.

Tuttavia, un altro motivo per il fallimento dello spettacolo può essere determinato dal rilascio perché Cattivo ospite arrivato su Netflix proprio nel momento in cui il volume 2 di Cose più strane stava accumulando tutti i punti di vista. E lo spettacolo ha ricevuto solo circa 80 milioni di ore di visualizzazione in 3 settimane. Cosa ne pensi della cancellazione di questa corsa horror selvaggia? Lascia i tuoi commenti qui sotto!

Il post “Ci siamo fatti il ​​culo…”: La star di “Resident Evil” risponde alla cancellazione da parte di Netflix di questo “programma infernale” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.