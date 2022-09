“Ci siamo divertiti molto…” Quando Ryan Reynolds ha parlato di scene di nudo con Sandra Bullock

A volte è difficile girare una certa scena per gli attori a causa di varie difficoltà. Ma cosa succede se devono girare una scena completamente nuda con l’attore opposto del sesso opposto? Non importa quanto siano a loro agio con la nudità, inizialmente diventa un po’ imbarazzante. Ryan Reynolds ha avuto una di queste scene con cui girare Sandra Bullock e parla la nuda verità dell’esperienza.

Ryan e Sandra hanno lavorato insieme a una bellissima commedia romantica, La proposta. Nel film, Sandra è il personaggio di una montatrice di nome Margaret. Ryan ha interpretato il suo assistente, Andrew. Margaret rischia la deportazione e convince Andrew a sposarla. Tuttavia, quando visitano la città natale di Andrew, la loro relazione cambia drasticamente. Così, come è arrivata la nudità?

Ryan Reynolds ha affrontato il suo capo, essendo completamente nudo

Diversi attori hanno storie ed esperienze diverse nel girare tali scene. Quando Andrew e Sandra visitano la città natale di Andrew, rimangono a casa sua. Condividono a camera da letto comune. Ora, quando si incontrano, in una scena, si beccano nudi, e Ryan parla di quell’esperienza. Dice che girare una scena che implica l’essere completamente nudi potrebbe essere un po’ imbarazzante. L’hanno sparato per due giorni.

Poiché gli attori lo fanno da così tanto tempo, per fortuna ha potuto dispensare il imbarazzo presto. “… e inizia ad avere conversazioni banali e normali. La differenza è che non indossi i pantaloni,” dice il Piscina morta attore. Tuttavia, il regista del film, Anne Fletcher, avuto benissimo divertimento durante le riprese della scena. Questa era l’unica scena che aveva provato perché voleva davvero girarla come l’avevamo vista noi. Si sono divertiti e anche rideva alle possibilità di ciò che potrebbero farla franca.

Tanto divertente quanto le sue fan avevano visto nudo l’attore allora 32enne, Ryan ha questo confessione produrre: “Non penso a me stesso in un modo, una forma o una forma particolare che implichi l’essere conosciuto come sexy.”

Qual è la tua opinione su questo? Come ti senti riguardo alla scena di nudo nel film popolare La proposta? Condividi con noi i tuoi momenti preferiti del film nella casella dei commenti qui sotto.

