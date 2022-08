“Ci sarebbero eruzioni di risate”: Dave Franco e Jamie Foxx hanno creato il duo perfetto sui set di “Day Shift” rivela JJ Perry

Ci sono state molte nuove versioni per gli abbonati Netflix. Il gigante dello streaming sta fiorendo con un sacco di tutti i tipi di nuovi film e spettacoli che si potrebbero desiderare. A partire da Dai vampiri ai draghi, hanno tutto. A proposito, il nuovo film sui vampiri che recita Jamie Foxx e Dave Franco ha recentemente fatto una grande anteprima su Netflix.

I fan sono impazziti per il modo in cui il film ha accumulato e battuto quasi tutti i nuovi film e programmi TV in termini di spettatori. Essendo un film drammatico per famiglie, Turno diurno è ricco di momenti sani e divertenti. Ma è molto più di un semplice film sui vampiri. E anche se il film ha qualche azione seria, esso concepisce un’ondata di risate tra le sue stelle dietro lo schermo. Diamone un po’ di più!

Jamie Foxx e Dave Franco ridono a crepapelle fuori dallo schermo sui set di Day Shift

nonostante fosse entrato in produzione con una sceneggiatura serrata, le battute improvvisate di Dave Franco e Jamie Foxx hanno fatto dire a JJ Perry: “Ci sarebbero state eruzioni di risate sul set, anche dopo diverse riprese, perché quei due erano così divertenti insieme”. 🥹 pic.twitter.com/hrmI0zHPZ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 21 agosto 2022

Secondo il regista del film JJ Perry, Jamie Foxx e Dave Franco sono usciti molto più divertenti di quanto ci si aspettava da loro. Le due star sono il cuore del film e si sono prese cura di tutti per non annoiarsi sui set. In un tweet condiviso da Netflix sfigatoPerry dice, “Ci sarebbero state eruzioni di risate sul set, anche dopo diverse riprese, perché quei due erano divertenti insieme.“

Non abbiamo assolutamente dubbi. Poiché la commedia è uno dei temi principali del film, la mantengono anche dietro la telecamera. In una serie di interviste, il regista si è detto felice di lavorare con attori che hanno già esperienza con la regia. Parlando di Jamie, pensa “è bello avere più registi sul set”.

Di cosa parla il film?

Turno diurno rientra nella categoria di fantasia/avventura come lo chiama Netflix. Il film parla di un padre laborioso che lavora giorno e notte per provvedere a sua figlia. Svolge commissioni come addetto alle pulizie di piscine che risulta essere un Cacciatore di vampiri.

Il film aveva un bel budget di ben 100 milioni di dollari. Day Shift ha iniziato lo streaming su 12 agosto quest’anno. E sta ricevendo un’ottima accoglienza da parte degli spettatori.

Ti è piaciuto il nuovo film sui vampiri? L’hai già visto? Trasmettilo in diretta, proprio qui, esclusivamente su Netflix.

