Avvocato Straordinario Woo è stato presentato in anteprima su Netflix il 29 giugno ed è diventato rapidamente popolare in tutto il mondo. Poiché i nuovi episodi vengono pubblicati due volte a settimana, il pubblico è solo cresciuto di dimensioni. Gli ultimi due episodi sono usciti il ​​17 agosto e il 18 agosto, e ora le persone si chiedono se vedranno due nuovi episodi rilasciati questa settimana. Come sempre, ti abbiamo coperto.

L’acclamata attrice Park Eun-bin recita nel ruolo principale di Woo Young-woo, un avvocato autistico che affronta casi difficili come novizio in un importante studio legale. Ha ricevuto principalmente elogi per la sua interpretazione, che a mio parere è ben meritata.

La storia migliora sempre di più e ti lascia sempre desiderare di più con ogni episodio. Ma dopo aver visto l’episodio 16, sembra che potrebbe essere stato il finale di stagione. Quindi ci saranno nuovi episodi pubblicati questo mercoledì e giovedì? Abbiamo risposto a questa domanda scottante proprio di seguito.

Ci saranno nuovi episodi di Straordinary Attorney Woo su Netflix questa settimana?

Sfortunatamente, questa settimana non ci saranno nuovi episodi della serie drammatica legale sullo streamer. Infatti, la prima stagione di Avvocato Straordinario Woo è composto da 16 episodi in totale, quindi l’episodio 16 è stato il finale di stagione. Anche se questo è rattristante, abbiamo buone notizie da condividere sul futuro dello spettacolo.

Secondo NME, AStory, una delle società di produzione dietro lo spettacolo, ha affermato che ci sono piani per continuare il dramma legale con un’altra stagione. Il CEO di AStory, Lee Sang-baek, ha parlato con i media sudcoreani il 17 agosto e ha dichiarato: “Grazie al supporto di molte persone, produrremo la seconda stagione di ‘Procuratore straordinario Woo. L’obiettivo è mandare in onda la seconda stagione nel 2024″.

Tuttavia, è importante ricordare che un Avvocato Straordinario Woo La stagione 2 non è stata ancora ufficialmente confermata. Tuttavia, le possibilità di ritorno dello spettacolo sono alte poiché ha ottenuto un numero elevato di spettatori.

Naturalmente, puoi contare su di noi di Netflix Life per condividere eventuali aggiornamenti su un potenziale Avvocato Straordinario Woo stagione 2. Quindi rimanete sintonizzati!