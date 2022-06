Ci sarà uno Spiderhead 2?

TESTA DI RAGNO. Jurnee Smollett nel ruolo di Lizzy in Spiderhead. Cr. Jasin Boland. © 2022

Thriller di fantascienza Testa di ragno con Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett è ora disponibile su Netflix. Basato sul racconto di George Saunders “Escape from Spiderhead”, alcuni potrebbero essere curiosi se Netflix ha in programma di realizzare un sequel di Spiderhead.

Spoiler per Testa di ragno sotto

Se hai già visto il film, sai che il film segue un genio farmaceutico che crea una prigione sperimentale dove i detenuti possono barattare la loro pena in una prigione tradizionale in cambio della partecipazione a processi farmacologici.

Per coloro a cui è piaciuto molto il film, potresti essere curioso della possibilità di un film successivo. Ovviamente, ciò dipenderà alla fine dalle prestazioni del film sullo streamer questo fine settimana. Sta già ottenendo un discreto successo e ha un ottimo cast, quindi dovremo vedere!

Ci sarà un seguito di Spiderhead?

Netflix non ha confermato alcuna notizia in merito a a Testa di ragno Continuazione. Non sembra molto probabile dal momento che il film era basato su un racconto e conclude tutto in modo ordinato entro la fine. Testa di ragno sembra sicuramente un pezzo unico.

Di cosa potrebbe trattarsi un sequel di Spiderhead?

Alla fine del film, Steve sembra morire dopo aver schiantato il suo idrovolante. Ma la regola d’oro del cinema e della televisione è che se non vedi un corpo, non puoi dire con certezza che quella persona è morta. È possibile che Steve in qualche modo sia sopravvissuto e forse cercherà di vendicarsi di Jeff e Lizzy.

Ti piacerebbe vedere un Testa di ragno sequel o sei soddisfatto di come è finito il film? Cosa vorresti che accadesse in un secondo film? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.

Testa di ragno è ora in streaming su Netflix.