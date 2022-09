Ci sarà un’altra stagione su The CW?

Il 16 settembre 2022, Dinastia la stagione 5 andrà in onda il suo finale e ci saranno sicuramente fan in tutto il mondo che si chiederanno ancora se ci sarà un Dinastia stagione 6. Sfortunatamente, i fan non dovrebbero sperare troppo affinché la serie continui oltre la stagione 5.

Nel maggio 2022, una nuova era per The CW è iniziata ufficialmente quando la minaccia incombente di una vendita per la rete è stata preceduta dalla cancellazione di un numero scioccante di serie veterane e preferite dai fan — Dinastia tra loro. Nell’agosto 2022 la vendita è andata a buon fine.

Dinastia la stagione 5 è andata in onda prima che questa nuova era iniziasse a prendere forma, ma la stagione ha continuato ad andare in onda in tempi incerti. È l’ultima serie nella classe in partenza degli spettacoli della CW a mandare in onda il suo finale, e i fan hanno atteso con ansia il finale agrodolce per i Carringtons.

Forse non avevi già sentito la cattiva notizia, o ti eri aggrappato alla speranza, ma Dinastia la sesta stagione non si svolgerà su The CW, Netflix o qualsiasi altra rete o servizio di streaming. CBS Studios, la società di produzione dietro la serie, non ha fornito alcuna indicazione che la serie sarebbe stata salvata.

Ci sarà una stagione 6 di Dynasty?

Quando The CW ha rilasciato la sfortunata notizia che i fan preferiti, spettacoli veterani come Legends of Tomorrow, Batwoman, Streghe, Legacies, e altri erano stati cancellati, i fan sono subito entrati in azione con campagne di rinnovo per aiutare a far rivivere il loro spettacolo su un’altra rete o streamer.

Tuttavia, gli spettacoli cancellati da The CW non erano in grado di essere scambiati con altre reti o streamer. C’erano elementi ben oltre il controllo dei fan che hanno avuto un ruolo nelle loro cancellazioni. Per ora, è meglio accettare che nel prossimo futuro questi spettacoli non sembrano fare ritorno.

Dinastia la sesta stagione non si svolgerà e anche il finale della quinta stagione sarà il finale della serie. Fortunatamente, il Dinastia il team di sceneggiatori sapeva con largo anticipo che la stagione 5 sarebbe stata l’ultima stagione e ha lavorato per una conclusione adeguata per i personaggi, la storia e i fan.

Potremmo ottenere una sesta stagione, ma i fan possono guardare Dinastia le stagioni 1-4 ora su Netflix, Dinastia la stagione 5 inizia in streaming sabato 24 settembre.