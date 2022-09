Ci sarà un’altra stagione su The CW?

Anche se la stagione televisiva autunnale 2022 è dietro l’angolo, settembre è ancora il finale di stagione centrale per The CW. Tuttavia, questa volta, purtroppo serie finale centrale in rete. Che cosa significa Nell’oscurità stagione 5?

Il dramma poliziesco sottovalutato (in più di un modo) ha concluso la sua quarta stagione su The CW lunedì 5 settembre, insieme ad altre serie sottovalutate Roswell, Nuovo Messico. La stagione 4 ha chiuso il cerchio dell’arco della serie di Murphy con un periodo in prigione e un altro grande crepacuore.

Nell’oscurità la stagione 4 è stata presentata in anteprima durante un periodo di transizione e senza precedenti nella storia della rete, poiché una potenziale vendita incombeva sul destino di più serie. Alla fine, The CW ha lasciato cadere l’ascia su un numero scioccante di serie nel maggio 2022.

Nel caso in cui non avessi già sentito la brutta notizia, non ci sarà un Nell’oscurità stagione 5 su The CW. Il finale della serie ha portato la storia di Murphy a una conclusione polarizzante anche se oscuramente giusta. Ma i fan non dovrebbero sperare in una quinta stagione.

Ci sarà una quinta stagione di In the Dark?

Quando The CW ha annunciato la cancellazione di spettacoli come Batwoman, Charmed, Dynasty, Legacies, Legends of Tomorrow, e altro ancora, i fan sono immediatamente entrati in azione per aiutare a salvare i loro programmi per un’altra stagione su un’altra rete o servizio di streaming come Netflix.

Purtroppo, nessuna delle serie era in grado di essere trasferita su un’altra rete o streamer. Sebbene i fan abbiano fatto uno sforzo coraggioso e ciò non passa inosservato, la porta è stata apparentemente chiusa poiché gli studi dietro di loro non hanno fornito alcuna indicazione di continuare la serie.

Se hai guardato il Nell’oscurità finale di serie e sono rimasti insoddisfatti dal finale, probabilmente ti starai chiedendo se una quinta stagione risponderà a qualsiasi altra domanda tu possa avere. Bene, Nell’oscurità la quinta stagione non sarà una realtà.

Gli sceneggiatori hanno preparato due finali per la serie nel caso in cui fossero stati cancellati al termine delle riprese e, invece di usare il finale cliffhanger, i fan hanno ricevuto un finale che ha legato le cose. Certo, era un po’ ambiguo, moralmente e non, ma la storia non aveva fili sciolti.

È un peccato che non ci sarà un’altra stagione Nell’oscurità, ma guarda le prime tre stagioni ora su Netflix. Nell’oscurità la stagione 4 arriva su Netflix martedì 13 settembre.