Ci sarà un’altra stagione su Netflix?

Matchmaking indiano. O ami o odi i reality di Netflix. La prima stagione è uscita nel 2020 con recensioni contrastanti, alcune delle quali hanno criticato il modo in cui lo spettacolo descriveva il classismo e gli stereotipi di genere.

La serie è prodotta da Smriti Mundhra. La leader della serie è Sima Taparia, una consulente matrimoniale di Mumbai che usa le preferenze delle persone, dei loro genitori e dei suoi anni di matchmaking per organizzare le persone con l’obiettivo di un matrimonio combinato di successo.

Matchmaking indiano la stagione 2 è appena arrivata su Netflix il 10 agosto. Che ti piaccia o meno lo spettacolo, alcuni di voi potrebbero chiedersi se una terza stagione è stata approvata dal servizio di streaming.

Ci sarà un matchmaking indiano stagione 3 su Netflix?

Se speravi in ​​più storie di matchmaking, allora sarai felice di saperlo Matchmaking indiano è già stato rinnovato per una terza stagione. Mundhra porterà le sue abilità nel Regno Unito per aiutare le persone a trovare la loro coppia perfetta.

Nella prima stagione, non è stato eseguito un abbinamento riuscito. Non vogliamo dare via spoiler per la stagione 2 recentemente rilasciata. Ma ecco cosa puoi aspettarti.

La seconda stagione è composta da otto episodi della durata di un’ora di single millennial in tutto il mondo alla ricerca della loro coppia perfetta. Questa stagione vede Mundhra gestire più aspettative che mai dai suoi clienti, vecchi e nuovi. Esatto, potrebbero esserci dei volti familiari che compaiono!

Le liste dei desideri spaziano dai panini maschili, a una dieta “ovo-latto-semi-vegetariana”, all’amore condiviso per Taco Bell. Secondo Netflix, la consulente matrimoniale attinge dai suoi anni di esperienza, intuizione perspicace e metodi tradizionali nella speranza di trovare il successo.

Hai già visto la seconda stagione del reality? Cosa ne pensi del rinnovo dello show per una terza stagione? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Matchmaking indiano le stagioni 1 e 2 sono ora in streaming su Netflix.