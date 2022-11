Ci sarà un’altra stagione su Netflix?

Se ti sono mancati i negozi di video nell’era dei servizi di streaming, allora (ironia della sorte) Netflix ha proprio lo spettacolo per te. blockbuster sarà l’ultima commedia sul posto di lavoro a conquistare tutti con il suo senso dell’umorismo, e senza dubbio gli spettatori vorranno sapere tutto su blockbuster stagione 2 dopo aver finito di guardare la prima stagione.

Randall Park recita nella serie nei panni di Timmy Yoon, il manager dell’ultimo negozio di video Blockbuster rimasto negli Stati Uniti. Senza il supporto aziendale per rimanere a galla, Timmy deve appoggiarsi al suo staff per ricordare ai propri clienti cosa c’è di speciale nel noleggiare un film piuttosto che in streaming.

Nel bel mezzo della loro ristrutturazione come piccola impresa, Timmy bilancia anche la sua crescente cotta per l’amica di lunga data e collega Eliza (Melissa Fumero). Sai già che il tuo cuore è pronto per un’altra storia d’amore sul posto di lavoro che vogliono o non vogliono nello stesso modo in cui L’ufficio’s Jim e Pam e supermercato’s Amy e Jonah.

Dopo gli eventi esilaranti ma scioccanti del primo finale di stagione, Netflix riporterà la nuova serie comica per un’altra stagione? Ecco cosa sappiamo finora sulla possibilità di blockbuster stagione 2 in arrivo nelle nostre liste di controllo.

Blockbuster stagione 2 sta accadendo su Netflix?

Come di blockbuster’In uscita il 3 novembre 2022, Netflix non ha rinnovato la serie per una seconda stagione. Alcune serie comiche in passato hanno ricevuto ordini per due stagioni, ma blockbuster la stagione 2 non è ancora un blocco. Tuttavia, anche Netflix non ha cancellato la serie.

In genere, Netflix annuncerà un rinnovo per la sua serie originale non meno di un mese dopo la sua uscita, ma potrebbero essere necessari fino a tre mesi per conoscere il destino di blockbuster stagione 2. Netflix esaminerà da vicino le cifre degli spettatori entro il primo mese dall’uscita, nonché il tasso di completamento. Assicurati di finire la stagione se ne vuoi un’altra!

Basato sul finale della prima stagione, c’è ancora molta storia da raccontare nel blockbuster mondo. Non siamo ancora pronti per dire addio a Timmy, Eliza e tutto lo staff. Chi non vorrebbe assistere allo svolgersi di questa storia d’amore a combustione lenta? Proprio come Superstore, Brooklyn Nine-Nine, Comunità, e altre sitcom sul posto di lavoro o di ritrovo, blockbuster merita tempo per prosperare.

