Ci sarà un’altra stagione su Netflix?

È arrivata una nuova serie Netflix, che sarà la strappalacrime dell’anno. Da zero viene dal produttore esecutivo Reese Witherspoon e interpreta la talentuosa Zoe Saldaña, apparsa nel film Netflix di successo del 2022 Il progetto Adam.

Basato sulla memoria From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home di Tembi Locke (co-creatore e produttore esecutivo della serie), Saldaña interpreta Amy Wheeler, una studentessa americana che porta i suoi studi all’estero in Sicilia. Mentre è in Italia, Amy trova l’amore con lo chef Lino (Eugenio Mastrandrea) e la loro storia d’amore si trasforma presto in una vita e in una famiglia.

Mentre Amy e Lino costruiscono le loro vite insieme, affrontano le sfide dei loro diversi background e gli inaspettati problemi di salute di Lino. Da zero ti colpirà fin dalle emozioni, come sanno fin troppo bene coloro che hanno letto la commovente scelta del Reese’s Book Club.

Dopo gli otto episodi della prima stagione, ci sarà un’altra stagione di Da zero su Netflix? Ecco cosa dovrebbero aspettarsi i fan dopo aver visto la nuova serie drammatica.

Ci sarà una stagione 2 di From Scratch?

Sfortunatamente, non ci sarà una seconda stagione di Da zero. Se ti è piaciuto guardare la serie di otto episodi e volevi vederla Da zero stagione 2, questo non accadrà. Netflix ha designato la serie come una serie limitata.

Poiché la serie limitata è basata sul libro di memorie di Locke, la storia raccontata dalla serie è finita. Naturalmente, c’è sempre più storia da raccontare in base alla vita e alle esperienze di qualcuno, ma in questo caso la serie sembra essere stata intesa come un pezzo unico consapevole. Se abbiamo imparato qualcosa sulle serie limitate, la maggior parte sta meglio così.

È altamente improbabile che la serie venga rinnovata per un’altra stagione, indipendentemente dal successo della serie in termini di numero di spettatori. Il servizio di streaming ha rilasciato molte famose serie limitate come Echi, Diavolo in Ohio, Cameriera, Messa di mezzanotte, e altro senza dare il via libera per un’altra stagione.

