Sei un fan di guardare le persone attraenti che litigano con i coccodrilli? Bene, abbiamo lo spettacolo per te! La nuova serie di realtà australiane di Netflix Territorio del coccodrillo selvaggio è diventato un successo per il servizio di streaming ed è entrato nella Top 10 di Netflix. Ora i fan sono ansiosi di scoprire se Netflix darà il via libera Territorio del coccodrillo selvaggio stagione 2.

Questo entusiasmante programma televisivo di scienza e natura segue il wrangler professionista dell’outback Matt Wright e il suo team mentre trasferiscono alcuni dei coccodrilli più feroci che siano mai stati in cerca di preda nella natura selvaggia australiana. Gli episodi includono uno in cui Matt e il suo equipaggio trasferiscono un grosso coccodrillo chiamato “Beef Cheeks”, che ha mangiato il bestiame di un contadino a Kaia affrontando le sue paure per un serpente gigante.

Wright ha già una base di fan consolidata grazie al suo altro programma televisivo, Attaccabrighe dell’entroterra, andato in onda per quattro stagioni su National Geographic. Molti spettatori stavano aspettando con impazienza di vedere cosa avrebbe fatto dopo Wright, e ora che ha una nuova serie Netflix, non sorprende che lo spettacolo sia già entrato nella top ten.

Wild Croc Territory stagione 2: ci sarà un’altra stagione su Netflix?

Il finale di stagione di Territorio del coccodrillo selvaggio ha mostrato fino a che punto è arrivata la squadra, in particolare Finn, che ha iniziato la stagione da rookie ma ha dimostrato di essere molto capace di gestirsi da solo alla fine! Nella prima stagione, episodio 10, “The Reckoning”, gli spettatori hanno anche festeggiato con il gruppo quando Willow ottiene la sua licenza per l’elicottero e porta tutti a fare un giro dei pub con l’elicottero.

Territorio del coccodrillo selvaggio la stagione 2 non è stata annunciata da Netflix, ma i contenuti non sceneggiati generalmente hanno maggiori possibilità di essere rinnovati dal servizio perché è molto più economico da produrre rispetto alla tariffa sceneggiata. Quindi, mentre non sappiamo con certezza se lo spettacolo verrà rinnovato o cancellato, se Territorio del coccodrillo selvaggio continua ad essere popolare, quindi ho la sensazione che continuerà!

Territorio del coccodrillo selvaggio la prima stagione è ora disponibile su Netflix.