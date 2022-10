Ci sarà un’altra stagione su Netflix?

Il pavimento è lava la stagione 3 è stata rilasciata su Netflix proprio venerdì, 30 settembre, e i fan dell’esilarante reality show stanno già guardando al futuro e si chiedono se un Il pavimento è lava la stagione 4 è all’orizzonte o no! Lo spettacolo vede le squadre competere per navigare in stanze inondate di lava saltando dalle sedie, appendendosi alle tende e dondolandosi dai lampadari. È così divertente!

La serie è stata creata da Megan McGrath ed è un richiamo totale a uno dei nostri giochi preferiti d’infanzia, che ci vedeva saltare da divani e tavolini da caffè, ma con una nuova svolta. Il reality, che ha debuttato sullo streamer nel 2020, sfida più squadre di tre a competere per $ 10.000 raggiungendo un punto specifico in una stanza appositamente progettata superando ostacoli e sfide.

Se stai leggendo questo, probabilmente ti sei abbuffato con i cinque nuovi episodi e sei ansioso di saperne di più. Ecco tutto quello che sappiamo Il pavimento è lava stagione 4.

Floor is Lava è stato rinnovato per la stagione 4?

Questo potrebbe non essere uno shock, ma al 2 ottobre non ci sono ancora notizie su un annuncio di rinnovo in merito al rilascio di Il pavimento è lava stagione 4 su Netflix.

È ancora troppo presto per dirlo, ma dato l’enorme successo dello show finora con una varietà di pubblico, è probabile che un annuncio di rinnovo per la stagione 4 seguirà a breve.

In caso di rinnovo, è probabile che Netflix possa riportare lo spettacolo sui nostri schermi nell’estate del 2023 o all’inizio dell’autunno. Le stagioni 1 e 2 sono state entrambe rilasciate rispettivamente a giugno, mentre la stagione 3 è stata posticipata a settembre 2022.

Non siamo sicuri che l’attuale battuta d’arresto influirà sulla produzione della stagione 4, ma restiamo ottimisti sul fatto che il programma di rilascio tornerà indietro e avremo la quarta stagione del game show a giugno 2023. Ovviamente, questa è solo la nostra pensieri e previsioni, e fino a quando qualcosa non verrà annunciato ufficialmente dallo streamer vi invitiamo a prenderlo con le pinze.