Ci sarà un’altra stagione su Netflix?

Sono trascorse quasi tre settimane dal rilascio iniziale di Crepacuore altoma i fan dello show hanno già fame per un’altra stagione.

Crepacuore alto, basato sull’omonima serie australiana del 1994, è arrivato sui nostri schermi il 14 settembre 2022 e, se sei come noi, probabilmente hai già abbuffato gli otto episodi del dramma adolescenziale “grintoso” e altamente avvincente. Quindi non sorprende che molti guardino al futuro e si chiedano se a Heartbreak Alta stagione 2 è all’orizzonte.

Il teen drama, che è un po’ un incrocio tra le serie di successo di Netflix Educazione sessuale e Io non ho maisegue gli studenti e gli insegnanti della Hartley High mentre “navigano le tensioni razziali, esplorano la loro sessualità, gli alti e bassi delle storie d’amore delle scuole superiori e tutti gli altri tipi di angoscia adolescenziale”.

Scopri l’ultimo aggiornamento su Crepacuore alto e se la serie riavviata, creata da Hannah Carroll Chapman, tornerà per una seconda stagione su Netflix.

Heartbreak High stagione 2: la serie è stata rinnovata o cancellata?

Questo potrebbe non sorprendere, ma è ancora troppo presto per sapere se la serie ha fatto abbastanza per giustificare un rinnovo da parte di Netflix. Quindi al momento non ci sono notizie su una seconda stagione.

Come per la maggior parte degli spettacoli originali del gigante dello streaming, un rinnovo dipende dalle valutazioni e dalla risposta generale. Dopo la settimana della sua uscita, Crepacuore alto è riuscito a entrare nella lista dei 10 migliori programmi di Netflix e, secondo Media Week, lo spettacolo è diventato il “6 programma TV più visto al mondo su Netflix”, accumulando oltre 18.250.000 ore di visualizzazioni nella prima settimana dalla sua uscita, quindi è sembra piuttosto positivo, ma questo potrebbe ancora non essere sufficiente.

Al momento, non ci resta che stare tranquilli e aspettare un aggiornamento ufficiale dallo streamer che probabilmente arriverà nelle prossime settimane.