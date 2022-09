Ci sarà un’altra stagione su Netflix?

Calore elevato (titolo originale Donde hubo fuego) ha fatto il suo debutto mondiale su Netflix il 17 agosto 2022. In genere, i fan non sono mai contenti quando si tratta solo di una stagione di uno spettacolo, quindi non sorprende che molti stiano già guardando al futuro e si chiedono se un Calore elevato la stagione 2 è all’orizzonte.

La serie televisiva poliziesca messicana – che segue un ballerino erotico diventato pompiere sotto copertura – è stata creata da José Ignacio Valenzuela (Chi ha ucciso Sara?), e ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica al momento del suo rilascio.

Con 39 episodi di battute succose ma da brividi, lunghi sguardi fumanti e molti momenti a torso nudo, Netflix Calore elevato sicuramente ha fatto impressione sugli spettatori. Se ti stai chiedendo cosa sta succedendo con la telenovela e se una seconda stagione potrebbe avere il via libera o meno, sei nel posto giusto. Continua a leggere per imparare tutto ciò che sappiamo su un potenziale Calore elevato stagione 2.

Ci sarà una stagione 2 di High Heat su Netflix?

Al momento in cui scrivo, Netflix deve ancora rivelare se ha cancellato o rinnovato Calore elevato per la stagione 2.

Con le recensioni contrastanti, non siamo troppo sicuri se il dramma messicano tornerà sullo streamer o meno, poiché al momento non ci sono novità e la fine della prima stagione ha concluso le cose abbastanza bene. Potrebbe essere una serie a sé stante.

Tuttavia, sono ancora i primi giorni. È passato meno di un mese da quando la telenovela ha fatto il suo debutto su Netflix, quindi c’è ancora molto tempo prima che lo streamer prenda una decisione ufficiale. Tutto dipende dalla risposta generale e da quanto gli spettatori si stanno godendo la serie.

Secondo What’s On Netflix, nelle prime tre settimane di Calore elevatoL’uscita è “andata bene” con gli spettatori che si sono fatti strada lentamente attraverso i molti episodi, ma è stata descritta come una potenziale “combustione lenta”, il che significa che potrebbe trovare il suo slancio un po’ più tardi rispetto ad altre serie.

Tutti i 39 episodi sono attualmente disponibili per lo streaming su Netflix, quindi se vuoi un rinnovo assicurati di accumulare quei numeri.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Calore elevato stagione 2!