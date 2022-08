Delitto di Delhi potrebbe essere appena tornato su Netflix con la sua seconda stagione, dopo una pausa di tre anni, il 26 agosto, ma molti chiedono già notizie sull’eventuale Delhi Crime stagione 3.

La serie, creata da Richie Mehta, racconta versioni romanzate di eventi criminali reali che hanno avuto luogo a Delhi, in India, con la prima stagione incentrata sul famigerato caso di stupro di gruppo Nirbhaya del 2012 e la seconda ruota attorno a un quadruplo omicidio commesso dal famigerato Kachcha banda Banyan. Attualmente, non si sa cosa Delhi Crime stagione 3 potrebbe essere circa. Ma stiamo andando avanti a noi stessi, prima, tuffiamoci e scopriamo se ci sarà una terza stagione di Delitto di Delhi.

Delhi Crime stagione 3: ci sarà un’altra stagione su Netflix?

Sfortunatamente, in questo momento in cui scrivo, Netflix non ha ufficialmente rinnovato né cancellato la serie, quindi non siamo troppo sicuri se Delhi Crime stagione 3 troverà la sua strada sul nostro schermo, ma considerando che la seconda stagione è stata rilasciata il 26 agosto, non siamo troppo sorpresi dal fatto che non ci siano novità in questo momento. Tuttavia, rimaniamo piuttosto fiduciosi.

La serie in cinque parti è estremamente coinvolgente ma fastidiosamente fin troppo breve, e molti spettatori si sono rivolti ai social media dopo aver abbuffato lo spettacolo per chiedere di più e per chiedersi quando tornerà. Quindi, anche se non possiamo offrirti una data di uscita ufficiale, potremmo essere in grado di darti una previsione su quando potrebbe tornare il dramma del crimine.

C’è stata un’attesa considerevolmente lunga tra l’uscita delle stagioni 1 e 2, ma ciò è dovuto principalmente all’epidemia di covid che ha afflitto il 2020. Se Delhi Crime dovesse rinnovarsi per un’altra stagione, la produzione potrebbe iniziare all’inizio del 2023, il che significa che la terza stagione potrebbe essere pronto per il rilascio tra la metà e la fine del 2023 o all’inizio del 2024.

Siamo sicuri che un annuncio ufficiale sullo stato di Delitto di Delhi sarà imminente, quindi assicurati di rimanere sintonizzato per ulteriori aggiornamenti.