Ci sarà un’altra stagione su Netflix?

K-Dramas sta prendendo il sopravvento su Netflix e sicuramente non ci lamentiamo! La prima stagione completa di Avvocato Straordinario Woo è in streaming su Netflix ed è la serie coreana di cui tutti stanno guardando e sono entusiasti. Il finale di stagione è stato rilasciato il 18 agosto e ora le persone si stanno chiedendo se un Avvocato Straordinario Woo stagione 2. Fortunatamente, devi condividere tutto ciò che c’è da sapere su una potenziale seconda puntata.

Avvocato Straordinario Woo è una serie originale sudcoreana diretta da Yoo In-shik da sceneggiature scritte da Moon Ji-won. È stato presentato in anteprima il 29 giugno e ha rilasciato nuovi episodi ogni mercoledì e giovedì fino al finale di stagione il 18 agosto.

La storia segue una donna di nome Woo Young-woo, un talentuoso avvocato nello spettro dell’autismo. Woo Young-woo risolve vari casi difficili in aula come novizia in un importante studio legale, ma ha difficoltà con le interazioni quotidiane a causa della sua bassa intelligenza emotiva e delle scarse capacità sociali.

L’affetto del re l’attrice Park Eun-bin recita nel ruolo principale. Altri membri del cast includono Kang Tae-oh, Kang Ki-young, Jeon Bae-soo, Baek Ji-won, Ha Yoon-kyung, Joo Jong-hyuk, Jin Kyung, Joo Hyun-young, Im Sung-jae e altri . Allora, qual è il 411 su Avvocato Straordinario Woo stagione 2? Ecco tutto ciò che sappiamo su una seconda stagione di seguito.

Quante stagioni ci sono di Procuratore Straordinario Woo?

C’è solo una stagione del K-Drama ed è disponibile per lo streaming in questo momento su Netflix. Ci sono 16 episodi nella prima stagione con tempi di esecuzione degli episodi che vanno da 64 a 82 minuti.

Ci sarà un procuratore straordinario Woo nella seconda stagione?

Possibilmente! Secondo NME, la serie drammatica legale è in discussione per una seconda stagione. Il 17 agosto, Lee Sang-baek, CEO della società di produzione sudcoreana AStory, ha discusso i suoi piani per produrre un Avvocato Straordinario Woo stagione 2 con i media sudcoreani. Se non hai familiarità con AStory, è una delle società di produzione dietro lo spettacolo.

Lee Sang-baek ha dichiarato: “Grazie al supporto di molte persone, produrremo la seconda stagione di ‘Procuratore Straordinario Woo. L’obiettivo è mandare in onda la seconda stagione nel 2024″. Ha continuato dicendo che non ci sono piani per sostituire il cast, lo sceneggiatore, il regista o il team di produzione per la seconda stagione. Invece, Lee spera di mantenere “più del 90 percento degli stessi membri” dietro lo spettacolo.

Tuttavia, una seconda stagione non è stata ancora ufficialmente confermata. Lee ha anche parlato con The Korea Herald e ha detto questo a proposito di una seconda stagione: “Abbiamo confermato che lo sceneggiatore Moon Ji-won lavorerà con noi su una possibile seconda stagione. Anche se gli attori e le piattaforme di distribuzione devono ancora decidere, spero di continuare lo straordinario viaggio di Woo Young-woo con un’altra stagione, insieme al webtoon e all’adattamento musicale”.

La prima stagione di Avvocato Straordinario Woo ha ottenuto buoni risultati sul canale su cui trasmette in Corea del Sud (ENA) e su Netflix, quindi è probabile che accada una seconda stagione. Stiamo solo aspettando l’annuncio.

Ti terremo aggiornato su eventuali aggiornamenti su Avvocato Straordinario Woo stagione 2!