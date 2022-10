Ci sarà un’altra stagione di The Sinner?

Una nuova stagione di Il peccatore è finalmente arrivato su Netflix e gli spettatori hanno guardato in modo abbuffato i nuovi episodi per svelare l’ultimo mistero del detective Ambrose. Ma dopo aver divorato la quarta stagione, lo farà Il peccatore presto seguirà la stagione 5?

Considerando il fatto che Il peccatore è una serie antologica e ogni stagione ha storie autonome di cui non devi preoccuparti Il peccatore la stagione 4 si conclude con un cliffhanger irrisolto.

Nella quarta stagione, il detective Ambrose (Bill Pullman) si trasferisce nel Maine per godersi la pensione, ma quando una giovane ragazza scompare, viene riportato nel suo mondo di prima per aiutare le indagini. La stagione vede anche protagonisti Alice Kremelberg, Michael Mosley, Frances Fisher, Cindy Cheung, Ronin Wong e Neal Huff.

Il detective Ambrose tornerà per un altro mistero agghiacciante Il peccatore stagione 5? Ecco cosa riserva il futuro per il dramma poliziesco preferito dai fan e acclamato dalla critica.

La quinta stagione di The Sinner sta per succedere?

Sfortunatamente, non aspettarti di vedere Il peccatore la stagione 5 raggiungerà la tua lista di controllo nel prossimo futuro. La serie antologica si è conclusa con la quarta e ultima stagione. Il peccatore la stagione 4 è andata in onda su USA Network da ottobre a dicembre 2021 ed è ora in streaming su Netflix.

Quando la serie è stata presentata in anteprima negli Stati Uniti nell’agosto 2017 con Jessica Biel come protagonista, Il peccatore doveva essere solo una miniserie in otto parti. Ma a causa del plauso della critica e degli alti ascolti, USA ha trasformato la serie in un’antologia incentrata sul personaggio di Pullman.

Durante le sue quattro stagioni, Il peccatore ha ottenuto più nomination ai premi, tra cui una nomination agli Emmy Award per la performance di Biel nella prima stagione, due nomination ai Golden Globe e una nomination allo Screen Actors Guild Award per la performance di Pullman nella seconda stagione.

Se stai cercando più programmi su Netflix da guardare simili a Il peccatore, guardare Echoes, The Stranger, Seven Seconds, Mindhunter, Incredibile, e Stare vicino. Ognuna di queste serie o miniserie ha un sacco di omicidi e misteri per farti divertire.

Guarda tutte e quattro le stagioni di Il peccatore ora su Netflix.