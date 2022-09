Ci sarà un’altra stagione della serie di fantascienza?

di Netflix Gli imperfetti è ora in streaming. Se non hai già iniziato la tua sessione di abbuffata, cosa stai facendo? Per le persone che si sono già fatte strada attraverso tutti i 10 episodi, probabilmente stai cercando ovunque notizie su una seconda stagione. Fortunatamente, ci hai a Netflix Life per condividere tutto ciò che c’è da sapere su un potenziale Gli imperfetti stagione 2.

Gli imperfetti è una serie di fantascienza creata dalla mente brillante che ci ha portato la serie Netflix Il Ordine, Dennis Heaton e Shelley Eriksen. Insieme, hanno realizzato uno spettacolo su tre giovani adulti che vengono trasformati in mostri-umani mutanti da uno scienziato malvagio attraverso la terapia genica sperimentale. Il trio, affiancato da un altro scienziato, decide di collaborare per rintracciare il responsabile e costringerlo a renderlo nuovamente umano.

Il cast principale è composto da Italia Ricci, Morgan Taylor Campbell, Rhianna Jagpal, Iñaki Godoy, Rhys Nicholson, Celina Martin e Kyra Zagorsky.

Quindi, potrebbe esserci una seconda stagione? Ecco tutto quello che sappiamo Gli imperfetti stagione 2.

The Imperfects stagione 2 sta accadendo?

Nel momento in cui scriviamo, Netflix non ha rinnovato Gli imperfetti per una seconda stagione. Non c’è motivo di preoccuparsi, però. Lo spettacolo è stato appena rilasciato l’8 settembre, quindi è ancora molto presto nel processo decisionale.

Netflix non rinnova sempre immediatamente le sue serie originali, in particolare i suoi nuovi programmi. Invece, in genere ci vuole circa un mese prima che lo streamer prenda una decisione. Questo perché Netflix ha bisogno di tempo per vedere dove cadranno i numeri di spettatori prima di rinnovare o annullare una serie. In effetti, le prime quattro settimane dall’uscita di uno spettacolo sono molto importanti. È fondamentale che molte persone lo guardino nella sua interezza entro le prime quattro settimane per aiutare le possibilità di rinnovamento dello spettacolo.

Se Gli imperfetti ottiene una notevole quantità di visualizzazioni, lo streamer potrebbe semplicemente andare avanti e dare il via libera alla serie per una seconda stagione. Naturalmente, ci sono altri fattori in gioco, come i costi di produzione. Ma il pubblico gioca un ruolo importante nella decisione di Netflix. Quindi, il nostro consiglio è di dirlo a tutti quelli che conosci Gli imperfetti e convincerli a guardarlo.

Ti terremo aggiornato sullo stato del rinnovo, quindi resta sintonizzato su Netflix Life!