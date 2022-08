Ci sarà un’altra stagione del reality?

Netflix ha finalmente rilasciato la serie di realtà Vendo l’OC. Lo spettacolo segue il nuovo team immobiliare del Gruppo Oppenheim con sede a Newport Beach, in California. Come previsto, questa stagione non ha trattenuto il dramma. C’erano anche tonnellate di lussuosi elenchi di fronte all’oceano che ti avrebbero fatto venire voglia di prenotare un volo per Orange County stat! Ma la domanda nella mente di tutti dopo aver visto l’esplosiva prima stagione è se ci sarà un Vendo l’OC stagione 2. Di seguito abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo su una potenziale seconda puntata.

Vendo l’OC è una nuova serie originale Netflix creata da Adam DiVello. È la seconda serie spin-off della serie di successo Vendo tramontoinsieme a Vendo Tampa essere il primo. Dopo il grande successo della filiale di Los Angeles del Gruppo Oppenheim, Brett e Jason Oppenheim hanno deciso di aprire un secondo ufficio sulla costa di Orange County. Si sono assicurati di assumere un gruppo di agenti immobiliari che credono abbiano le carte in regola per essere i migliori agenti immobiliari del paese.

Il Vendo l’OC il cast è composto da Alex Hall, Alexandra Jarvis, Alexandra Rose, Austin Victoria, Brandi Marshall, Gio Helou, Kayla Cardona, Polly Brindle, Lauren Brito, Sean Palmieri e Tyler Stanaland.

Quindi ci sarà un Vendo l’OC stagione 2? Ecco cosa sappiamo di seguito!

Selling the OC stagione 2 sta accadendo?

Al momento non è chiaro. Da Vendo l’OC appena presentato in anteprima il 24 agosto, probabilmente passerà del tempo prima che lo streamer prenda una decisione sul destino dello show. In genere ci vuole circa un mese prima che Netflix prenda una decisione. A volte Netflix concede rinnovi anticipati, ma lo streamer di solito non lo fa per i nuovi programmi.

Il rinnovamento di uno spettacolo si riduce principalmente al pubblico. Se un buon numero di persone guarda la serie di realtà (dall’inizio alla fine) nelle prime quattro settimane di uscita, c’è un’alta possibilità che lo streamer dia il via libera per una seconda stagione. Naturalmente, altri fattori entrano in gioco quando Netflix prende una decisione, come i costi di produzione, il coinvolgimento sociale, ecc. Ma il fattore principale sono i numeri di spettatori.

Vendo tramonto ha avuto molto successo su Netflix con lo show recentemente rinnovato per una sesta e settima stagione. Tuttavia, lo spin-off Vendo Tampa deve ancora essere rinnovato per una seconda stagione ed è stato presentato per la prima volta a dicembre 2021.

speriamo Vendo l’OC non incontra la stessa sorte di Vendo Tampa. Quindi, assicurati di dirlo a tutti quelli che conosci Vendo l’OC al fine di aumentare le possibilità che la serie di realtà venga rinnovata.

Ti terremo aggiornato sul Vendo l’OC stato di rinnovo. Quindi, resta sintonizzato su Netflix Life!