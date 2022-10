Ci sarà una terza stagione di Barbarians su Netflix?

Barbari – Per gentile concessione di Netflix/Katalin Vermes

Netflix fa pagare per utenti extra? (C’è un costo aggiuntivo per l’utente?) di DJ Rivera

Il popolare dramma di guerra tedesco di Netflix barbari è tornato per la sua seconda stagione con sequenze di combattimento più epiche, spargimenti di sangue e intensità. Ma coloro che hanno superato gli episodi più recenti sono ansiosi di scoprire se Netflix produrrà barbari stagione 3.

La serie segue le tribù germaniche che cercano di tenere a bada l’impero romano nel 9 d.C. Dopo la sconfitta di Varo, barbari la stagione 2 inizia con i restanti membri della tribù germanica che si raggruppano per capire la loro prossima mossa contro i romani.

Credendo che i romani siano a terra ma non fuori dal conteggio, Ari deve radunare Marbod per l’assistenza per impedire alle truppe romane di raggrupparsi. Come la prima stagione, anche la seconda è composta da sei episodi. Di seguito approfondiremo ciò che sappiamo finora su una potenziale terza stagione.

Ci sarà una stagione 3 di Barbarians su Netflix?

Stato di rinnovo a partire da ottobre 2022: Netflix non ha annullato o rinnovato barbari.

Da barbari è uno degli spettacoli tedeschi più popolari dello streamer, prevediamo che è probabile che un rinnovo sia in serbo per questa serie in futuro. Ho potuto vedere Netflix dargli almeno un’ultima stagione.

La stagione 2 si conclude con un enorme cliffhanger, quindi sarebbe sicuramente deludente per i fan se Netflix decidesse di annullare il dramma di guerra con così tanti destini di personaggi diversi lasciati nell’aria. Tuttavia, non sarebbe nemmeno la prima volta che Netflix lo fa.

Eppure, penso barbari ha buone possibilità di continuare il servizio di streaming, ma terremo traccia degli spettacoli di tendenza di Netflix nelle prossime settimane per vedere come se la cava questa serie. Per ora, la cosa migliore che puoi fare è guardare lo spettacolo e parlarne in modo che gli altri lo guardino!

Sei un fan di barbari? Ti piacerebbe vedere barbari la stagione 3 accadrà su Netflix? Hai già visto la seconda stagione? Aggiungi la serie alla tua watchlist ora.