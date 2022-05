Ci sarà una stagione 8 di Grace e Frankie su Netflix?

È la fine della strada per la serie originale più longeva di Netflix, Grazia e Frankie. Lo scorso fine settimana, gli ultimi 12 episodi della serie sono stati rilasciati sulla piattaforma di streaming e i fan sono già curiosi di sapere se c’è qualche speranza per Grazia e Frankie stagione 8.

Purtroppo, la risposta è no, almeno non a breve. La settima stagione è stata l’ultima dello show ed è stata divisa in due parti, principalmente a causa della pandemia. Presentata in anteprima nel 2015, la serie guidata da Lily Tomlin e Jane Fonda è diventata un’ancora per molti grazie al suo umorismo, alle sue trame commoventi e all’amicizia fondamentale tra Grace e Frankie.

La storia ruotava attorno ai personaggi di Tomlin e Fonda dopo aver scoperto che i loro mariti erano entrambi gay e segretamente innamorati l’uno dell’altro; lasciando le due donne incerte su quale direzione sarebbe andata la loro vita senza i rispettivi coniugi. Naturalmente, una delle principali attrattive dello show era il fatto che avesse due donne anziane come protagoniste, qualcosa di molto raro, anche nella nostra era moderna della televisione.

Ci sarà una stagione 8 di Grace e Frankie?

No, dopo sette stagioni e 94 episodi, lo spettacolo è ufficialmente terminato.

Perché Grace e Frankie sono finite?

Non abbiamo un ragionamento cristallino dietro la decisione di Netflix di porre fine allo spettacolo, ma probabilmente ha a che fare con il risultato finale, i soldi. Netflix non è noto per avere spettacoli a lungo termine. Grazia e Frankie era un’eccezione alla regola, non la norma. Ci sono pochissimi programmi Netflix che sono andati avanti così a lungo, la maggior parte arriva a malapena a tre stagioni.

Tuttavia, anche questo spettacolo ha avuto una vita piena, quindi anche se è triste che sia finito, i fan sono fortunati che abbiano raccontato l’intera storia.

Alla domanda su una possibile ottava stagione, la co-creatrice Martha Kaufman ha detto al Los Angeles Times che la decisione è stata determinata da diversi fattori, ma soprattutto dal semplice fatto che Netflix non realizza spettacoli “a lungo termine”.

Era una combinazione di cose. Netflix non fa più serie a lungo termine. E siamo davvero fortunati ad aver ottenuto la settima stagione. Penso che quando abbiamo iniziato, abbiamo immaginato sette stagioni. Ma, in realtà, questo è il tipo di decisione che viene da Netflix.

Trasmetti in streaming tutte e sette le stagioni di Grazia e Frankie ora su Netflix.