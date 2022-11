Ci sarà una stagione 2 di Monster su Netflix? (rinnovato o annullato)

Probabilmente ogni abbonato Netflix ha sentito parlare Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer a questo punto. Che tu abbia visto lo spettacolo o meno, non c’è modo che tu possa perderlo. A partire dal 7 novembre, la serie ha registrato oltre 934 milioni di ore di visualizzazione dall’uscita.

La serie è una rivisitazione romanzata della vita dell’assassino e del molestatore sessuale Jeffrey Dahmer e della storia delle sue vittime. Il serial killer ha ucciso e smembrato 17 uomini e ragazzi tra il 1978 e il 1991.

Alcuni dei suoi omicidi riguardavano anche necrofilia, cannibalismo e conservazione permanente di parti del corpo. La sfortunata ragione per cui è riuscita a farla franca per oltre un decennio è in parte dovuta al razzismo sistemico e al suo impatto sulle forze di polizia.

Non è un segreto che lo spettacolo sia diventato un successo di Netflix. E sebbene la storia sia arrivata a una risoluzione precisa, potresti chiederti se una seconda stagione è in serbo su Netflix.

Ci sarà una stagione 3 di Monster su Netflix?

Il 7 novembre, Netflix ha annunciato che il Mostro la serie antologica è stata rinnovata per le stagioni 2 e 3, insieme a un rinnovo per le altre serie di Ryan Murphy L’osservatore. Secondo Netflix, le due nuove serie in arrivo “racconteranno le storie di altre figure mostruose che hanno avuto un impatto sulla società”.

Quando Monster: The Jeffrey Dahmer Story è stato rilasciato per la prima volta, sembrava improbabile che la serie sarebbe stata rinnovata poiché Netflix l’ha soprannominata una serie limitata. Ma questo non significava che Ryan Murphy non potesse trasformare la serie in un’antologia, ed è esattamente quello che ha fatto.

I numeri di spettatori che provengono dalla storia di Dahmer sono tra i più alti che Netflix abbia mai visto. Mostro è stato in grado di portare 196,2 milioni di telespettatori nella prima settimana. I numeri sono quasi identici a Bridgerton stagione 2 e Cose più strane stagione 4, e la serie è ora la seconda serie Netflix più popolare di tutti i tempi.

A causa del suo successo, Netflix voleva chiaramente mantenere lo stesso formato ma concentrarsi su qualcun altro. Potrebbe essere John Wayne Gacy? L’inclusione di questo serial killer in Mostro sentito inutile. Ma forse la sua inclusione suggerisce qualcosa di più. Dovremo aspettare e vedere cosa succede Mostro stagioni 2 e 3 man mano che vengono annunciate altre notizie.

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è ora in streaming su Netflix.

Lo staff di FanSided Entertainment ha contribuito a questo rapporto.