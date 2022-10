Ci sarà una seconda stagione su Netflix?

L’ultima serie Netflix di Ryan Murphy e Ian Brennan L’osservatore è ora in streaming. La maggior parte delle persone si è già fatta strada nella stagione in sette parti e si chiede se ci sarà una seconda puntata. Fortunatamente, ci devi condividere tutto ciò che c’è da sapere su un potenziale L’osservatore stagione 2.

L’osservatore è una serie originale Netflix basata sulla vera storia della famiglia Broaddus. Per la serie, il nome della famiglia è stato cambiato e alcuni degli eventi accaduti in realtà non sono accaduti nella vita reale.

Lo spettacolo segue i Brannocks, una famiglia di quattro persone che inizia a ricevere lettere misteriose da qualcuno che si fa chiamare “The Watcher” dopo essersi trasferito in quella che doveva essere la casa dei loro sogni.

Naomi Watts e Bobby Cannavale recitano nei ruoli principali di Nora e Dean Brannock. Altri membri del cast includono Jennifer Coolidge, Noma Dumezweni, Mia Farrow, Margo Martindale, Henry Hunter Hall, Richard Kind e Isabel Gravitt.

The Watcher stagione 2 sta accadendo?

Purtroppo, L’osservatore la stagione 2 molto probabilmente non accadrà perché è etichettata come una serie limitata. Una serie limitata in genere consiste in una stagione e una storia completa viene raccontata all’interno di quella stagione. Se hai guardato L’osservatore dall’inizio alla fine, sapresti che la storia si conclude praticamente nell’episodio finale. Quindi, le possibilità che lo show torni per una seconda stagione sono scarse.

Tuttavia, puoi sempre dare un’occhiata ad alcuni programmi simili su Netflix. Ti consigliamo di dare un’occhiata alla serie thriller del mistero’ Lo straniero, Stare vicino, Il peccatore, Dietro i suoi occhi e Clickbait. Puoi anche dare un’occhiata ad alcuni degli altri contenuti di Ryan Murphy su Netflix, come Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, Ballo studentesco, Rated e Hollywood.

Se nessuno dei titoli appena menzionati è la tua tazza di tè, ti suggeriamo di sfogliare tu stesso la sezione thriller di Netflix di Netflix. Sono sicuro che troverai qualcosa di bello da guardare!

L’osservatore è ora in streaming su Netflix.