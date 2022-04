Ci sarà una seconda stagione di Old Enough di Netflix?

Guardare i bambini che svolgono responsabilità da adulti nella serie Netflix Abbastanza vecchio! doveva essere uno dei nostri orologi abbuffati preferiti della stagione.

La serie comica di realtà estratta dalla lunga serie giapponese del 1991 con lo stesso nome ci fa ridere fino a piangere, ma ovviamente, ci fa anche provare un po’ di rimorso per i bambini che piangono che sembrano non riuscire a capire la spesa.

Oltre a questo, noi, insieme alla maggior parte degli spettatori, abbiamo anche provato un senso di gioia per i bambini che sono riusciti a svolgere i loro doveri da adulti e a tornare dai loro genitori appena in tempo per il pisolino.

A dire il vero, potremmo guardare questa serie ripetuta per ore e non annoiarci mai. Tuttavia, come molti sarebbero d’accordo, una seconda stagione dello show sarebbe una bella sorpresa. Allora, quali sono le possibilità che ciò accada? Vi diciamo tutto quello che sappiamo finora Abbastanza vecchio! stagione 2 proprio qui.

Ci sarà un vecchio abbastanza! stagione 2?

In data odierna, Abbastanza vecchio! non è ancora confermato il ritorno con un’altra stagione, ma prevediamo che lo spettacolo rilascerà probabilmente puntate aggiuntive durante tutto l’anno.

Il motivo della nostra previsione risiede nel fatto che la serie giapponese ha una miriade di episodi al suo attivo, rendendo molto più facile per Netflix distribuire più stagioni. Inoltre, lo spettacolo promette molto bene al pubblico di tutto il mondo. IMDb attualmente ha lo spettacolo valutato 8,2 su 10, mentre Time non ha potuto fare a meno di entusiasmarsi per quanto adorassero la serie davvero carina. Tutto questo per dire, se lo spettacolo riceve più episodi, è lecito ritenere che ci sarà un vasto pubblico che si sintonizzerà.

Poiché queste sono solo previsioni, assicurati di prendere queste informazioni con le pinze fino a quando Netflix non annuncerà ufficialmente altre notizie. Ma mentre aspetti che il servizio di streaming rilasci (si spera) più episodi, continua a leggere per sapere quando potresti essere in grado di aspettarti il ​​prossimo lotto di episodi.

Abbastanza vecchio! previsioni di rilascio della stagione 2

Nel conoscere la prima rata di Abbastanza vecchio! in uscita a marzo 2022, prevediamo che la prossima puntata verrà rilasciata un paio di mesi dopo, a giugno o luglio 2022, per suonare nella nuova stagione estiva. Tuttavia, c’è la probabilità che Netflix possa rilasciare più episodi prima o poi di quanto chiunque possa mai prevedere, quindi assicurati di rimanere sintonizzato per ulteriori aggiornamenti.

Mentre aspetti di saperne di più informazioni, vai su Netflix per iniziare il tuo Abbastanza vecchio! abbuffarsi.