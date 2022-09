Ci sarà una seconda stagione di Monster: La storia di Jeffrey Dahmer?

Gli atroci crimini di Jeffrey Dahmer hanno affascinato e disgustato gli appassionati di crimini veri per decenni e ora il nuovo dramma di Netflix racconta la sua storia agghiacciante.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story esplora le azioni malvagie del serial killer ed esplora anche le vite dei 17 uomini e ragazzi che Dahmer ha ucciso in una follia omicida di 13 anni.

La serie ha davvero catturato l’attenzione dei fan di Netflix, salendo rapidamente al primo posto nella Top 10 delle liste di tendenza dello streamer.

Tuttavia, la popolarità dello show ha portato molti spettatori a chiedersi se Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story potrebbe tornare per la stagione 2.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è arrivato su Netflix mercoledì 21 settembre 2022.

La serie racconta la storia del serial Jeffrey Dahmer che ha ucciso in modo raccapricciante la vita di 17 uomini e ragazzi durante una follia omicida durata 13 anni tra il 1978 e il 1991.

Oltre alle agghiaccianti azioni di Dahmer, la serie esplora anche le vite delle sue vittime e l’impatto che le sue azioni hanno avuto sulle loro comunità che hanno dovuto affrontare il razzismo sistemico e i fallimenti istituzionali che hanno contribuito a perpetuare la follia omicida.

Dahmer tornerà per la stagione 2?

Si prevede che Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story non tornerà su Netflix per la stagione 2.

La ragione di ciò è che Dahmer è stata annunciata come una miniserie limitata da Netflix, il che significa che la sua storia viene raccontata in una sola stagione prima di finire.

Nel caso di Jeffrey Dahmer, ciò ha molto senso in quanto il serial killer è stato assassinato dal compagno di cella Christopher Scarver nel 1994, il che significa che non c’è più materiale di partenza su cui basare una potenziale seconda stagione.

Quanti episodi ci sono in Dahmer?

In totale, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è composto da 10 episodi.

Come la maggior parte delle serie su Netflix, tutti i 10 capitoli sono stati pubblicati in una volta sola e non ci sono episodi extra o una “parte 2” in arrivo in un secondo momento, come abbiamo visto di recente rispettivamente con The Sandman e Stranger Things.

Ogni episodio di Dahmer dura dai 45 ai 63 minuti, con la serie che ha una durata totale di 530 minuti, o otto ore e 50 minuti, il che significa che c’è un sacco di contenuti per tenerti con il fiato sospeso.

I titoli di ciascuno dei 10 episodi sono i seguenti:

Episodio 1 Per favore, non andare Fare un Dahmer La scatola del bravo ragazzo Sangue sulle loro mani Silenziato Cassandra Lionel L’uomo nero Dio del perdono, Dio della vendetta

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 21 settembre 2022.

