Ci sarà una seconda stagione del reality?

Datato e correlato è finalmente disponibile per lo streaming su Netflix e i fan della reality TV non vedevano l’ora di mettere gli occhi sullo show per vedere di cosa si trattava. Se sei come noi, probabilmente hai già visto l’intera prima stagione. Ora stai cercando ovunque notizie su a Datato e correlato stagione 2. Fortunatamente, sei arrivato nel posto giusto perché abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo su una potenziale seconda stagione.

Datato e correlato è stato prodotto da Great Scott Media e Main Event Media con Leon Wilson, Ed Sleeman, Saul Fearnley e Jimmy Fox che hanno firmato come produttori esecutivi. È una serie di realtà di appuntamenti in cui i single idonei e i loro fratelli si aiutano a vicenda a trovare l’anima gemella mentre vivono in una sontuosa villa nel sud della Francia. C’è anche un cospicuo premio in denaro di $ 100.000 per i vincitori del concorso.

Quando lo spettacolo inizia, ci vengono presentate cinque coppie di fratelli e una coppia di cugini. I duetti fratelli includevano Corrina e Joey Roppo, Kieran e Kaz Bishop, Lily e Mady Bajor, Deyon e Dyman Miller, e Nina e Diana Parsijani. La coppia di cugini era composta da Jason Cohen e Chris Hahn. Con il passare della stagione, i concorrenti sono stati eliminati e nuovi concorrenti si sono uniti alla competizione.

È stata davvero una stagione emozionante e penso di parlare a nome di molte persone quando dico che lo spettacolo merita una seconda puntata. Allora qual è il 411 su a Datato e correlato stagione 2?

Ci sarà una stagione 2 datata e correlata?

Al momento in cui scrivo (2 settembre), Netflix non ha annunciato se o meno Datato e correlato tornerà per una seconda stagione. Onestamente, è ancora troppo presto per Netflix per prendere una decisione. Lo streamer in genere aspetta circa un mese dopo la prima di uno spettacolo per decidere il suo destino. Prima di rinnovare o annullare la serie, Netflix ha bisogno di tempo per vedere dove cadranno i numeri di spettatori. Tuttavia, è importante ricordare che ci sono altri fattori in gioco oltre al numero di spettatori nel processo decisionale di Netflix. I numeri di spettatori sono solo il fattore principale.

Tuttavia, rimaniamo fiduciosi che Netflix dia il via libera per a Datato e correlato stagione 2. Voglio dire, la maggior parte delle serie di realtà di Netflix ha almeno due stagioni, se non di più. Da Datato e correlato ha una premessa così unica, penso che questo aiuterà ad attirare gli spettatori. E una volta che sei stato coinvolto, devi praticamente vederlo fino alla fine. È così buono!

Quindi, per migliorare le possibilità di Datato e correlato rinnovandoti, assicurati di dire a tutti quelli che conosci dello spettacolo. Le prime quattro settimane dall’uscita di uno spettacolo Netflix sono molto importanti. Netflix in genere misura il successo di uno spettacolo in base a quante persone lo guardano nei primi 28 giorni dalla sua uscita. Ed è anche importante guardare ogni episodio dall’inizio alla fine.

Ti terremo sicuramente aggiornato sullo stato del rinnovo. Incrociamo le dita, otteniamo un Datato e correlato stagione 2!