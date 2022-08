Ci sarà un Uncharted 2 con protagonista Tom Holland?

Se hai avuto la fortuna di trasmettere in streaming Tom Holland’s Inesplorato lo scorso fine settimana, probabilmente sei rimasto sbalordito dalla straordinaria storia di Nathan “Nate” Drake. Ma se non l’hai fatto, ecco una rapida carrellata di cosa tratta l’entusiasmante nuova versione di Netflix (tramite Sony Pictures):

L’astuto Nathan Drake viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor “Sully” Sullivan per recuperare una fortuna accumulata da Ferdinando Magellan e persa 500 anni fa dalla Casata Moncada. Quello che inizia come un lavoro di rapina per il duo diventa una corsa giramondo per raggiungere il premio prima dello spietato Santiago Moncada, che crede che lui e la sua famiglia siano i legittimi eredi. Se Nate e Sully riescono a decifrare gli indizi e risolvere uno dei misteri più antichi del mondo, troveranno un tesoro di 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello perduto da tempo di Nate… ma solo se potranno imparare a lavorare insieme.

Con una sinossi come questa, non è uno shock che la storia abbia affascinato molti. Ciò che è scioccante è il fatto che i fan non hanno notizie su un sequel nonostante la popolarità del film. Qual è l’ostacolo? Ecco cosa sappiamo finora.

Uncharted avrà un seguito?

Oggi nessuna notizia conferma che un Inesplorato il seguito è in arrivo. Tuttavia, dato che il gioco ha più archi narrativi e alcuni spin-off, non ci sorprenderebbe se Sony Pictures decidesse di dare il via libera a una seconda puntata.

Inoltre, tenendo presente che il film del 2022 ha lasciato un po’ su un cliffhanger – il fratello di Nate, Sam, che viene mostrato alla fine del film imprigionato ma per il resto vivo e vegeto – c’è una buona possibilità che ci sia ancora più storia di Nate in serbo per il pubblico.

Di cosa potrebbe trattarsi Uncharted 2?

Se dovessimo ricevere un sequel, è abbastanza difficile determinare di cosa si tratterà esattamente, soprattutto perché il film non segue il videogioco a una T. Tuttavia, prevediamo che riguarderà come, contro ogni previsione, Nate e Sam si riunisce.

Inoltre, forse il sequel toccherà ciò che il compagno avventuriero di Nate, Sully, sta facendo ora dopo che non è stato in grado di assicurarsi tutto il tesoro della spedizione di Magellano. (Forse si unirà di nuovo a Nate?)

Tom Holland tornerà per Uncharted 2?

Se Inesplorato’Il sequel non ancora confermato segue la vita di Nathan Drake, Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casaTom Holland è qualcuno che ci aspetteremmo di riprendere il suo ruolo. L’attore ha espresso il suo amore per il franchise di videogiochi in passato, quindi è sicuro dire che questo film è una passione a cui non volterà presto le spalle.

“Adoro questo gioco. È così eccitante”, ha dichiarato Holland mentre giocava Inesplorato 4: La fine di un ladro insieme a YouTuber Jacksepticeye. “Questo è ciò che volevamo provare a creare con il film: un’esperienza simile ai giochi, ma con un punto di vista della storia che non avevamo mai visto prima”.

Ma sarebbe accanto a noi non menzionare che Holland interpreta un giovane Nate Drake mentre il personaggio nel gioco è molto più vecchio. Detto questo, c’è la possibilità che il sequel segua la vita di Nate come un uomo più anziano e più saggio, il che significa che potrebbe essere scelto un attore diverso piuttosto che Holland. Tutto è possibile.

Speriamo di ricevere più notizie in merito inesplorato 2 presto. Fino ad allora, assicurati di guardare Tom Holland in tutta la sua epicità Inesplorato in streaming in questo momento su Netflix.