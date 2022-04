Ci sarà un terzo film su Netflix

In soli due posti letto sarai in grado di guardare il seguito pieno di vapore del thriller erotico 365 giorni. Sì, mercoledì 27 aprile Netflix uscirà 365 giorni: questo giorno e non so voi, ma non vedo l’ora di riavere Michele Morrone sul mio schermo. Ma ora che sta uscendo un sequel, i fan sono già ansiosi di sapere se a 365 giorni 3 sta succedendo.

È facile capire perché le persone sono curiose di un terzo film. 365 giorni viene spesso paragonato a Cinquanta sfumature di grigioun’altra serie di film erotici basata su una trilogia di libri, e Cinquanta sfumature ha ricevuto tre film da adattare da ciascuno dei romanzi.

La controversa, ma innegabilmente popolare serie di film, è basata sulla serie di Blanka Lipińska. 365 giorni: questo giorno è basato sul secondo libro della trilogia, quindi è probabile che il terzo film segua la trama del terzo romanzo.

Aggiornamenti di 365 Days 3: ci sarà un terzo film?

Netflix prevede di seguire le orme di Cinquanta sfumature insieme a 365 giorni come 365 giorni 3 è in produzione. Il primo film è stato acquisito da Netflix, ma il secondo e il terzo film della trilogia sono in realtà prodotti come film originali Netflix.

Il sequel e il terzo film avrebbero dovuto girare uno dopo l’altro con lo stesso team di sceneggiatori, registi e produttori che tornavano per entrambi. E sì, gli attori principali Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka stanno riprendendo i ruoli dei protagonisti Massimo e Laura.

Anche Magdalena Lamparska tornerà nei panni della migliore amica di Laura, Olga, mentre Simone Susinna si unisce al cast come un nuovo personaggio di nome Nacho, un rivale romantico di Massimo per l’affetto di Laura. Barbara Białowąs e Tomasz Mandes hanno diretto i primi due film e torneranno per il terzo e ultimo film.

Se Netflix segue i titoli dei libri, dovrebbe essere chiamato il terzo film Prossimi 365 giorni, poiché è così che si chiama il romanzo finale. Detto questo, è possibile che i film si discostino in parte dai libri poiché le trame del secondo e del terzo libro erano piuttosto polarizzanti tra i fan.

365 giorni: questo giorno streaming questo mercoledì, 27 aprile, esclusivamente su Netflix.