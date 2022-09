Ci sarà un sequel del film Queen Latifah?

Netflix ha l’abitudine di realizzare sequel di film d’azione; basta guardare i film come Estrazione o Avviso rossoentrambi di successo di pubblico, anche se non tanto di critica. Fine della strada è un nuovo thriller d’azione ad alto numero di ottani con protagonista Queen Latifah, e alcuni fan si stanno già chiedendo se Fine della strada 2 potrebbe essere fatto alla fine.

Sfortunatamente, non sembra probabile che questo film avrà un seguito. Al momento della stesura di questo articolo nel settembre 2022, non ci sono stati aggiornamenti, ma il film è ancora nuovo poiché è appena uscito la scorsa settimana, dando il via alla lista del 2022 di “Netflix and Chills” per quest’anno.

Di seguito discuteremo le probabilità di Fine della strada 2 verrà realizzato in futuro, ma tieni presente che questa è solo una speculazione poiché Netflix non ha ancora detto nulla per confermare o negare l’esistenza di un sequel.

Ci sarà End of the Road 2 su Netflix?

Se dovessi indovinare, direi che non ci sarà un seguito Fine della strada su Netflix. Non ci sono notizie in contrario al momento. È possibile che ciò possa cambiare se il film continua a funzionare bene, dato che attualmente è il film n. 1 nella top 10 di Netflix, ma non sembra molto probabile.

Fine della strada ha ottenuto scarse recensioni critiche e, sebbene ciò non significhi necessariamente nulla dal momento che Netflix ha realizzato sequel e rinnovato spettacoli per altri progetti mal accolti in passato, il film non sembra essere accattivante per il pubblico nemmeno con un peggio punteggio del pubblico rispetto a uno critico.

Il finale del film racchiude tutte le trame in un inchino ordinato. Potrebbe esserci un altro cattivo che si fa avanti in un potenziale sequel, ma non sembra molto probabile.

Vorresti Fine della strada 2 fare su Netflix? Perché o perché no? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto. Riproduci il film in streaming ora.