Ci sarà un sequel del film Netflix??

Jordan Fisher e Talia Ryder recitano nel film drammatico Ciao, arrivederci e tutto il resto ed è ora in streaming su Netflix. È il film perfetto da guardare con un altro significativo quest’estate, quindi ti consigliamo di riprodurlo in streaming non appena ne hai la possibilità. Per le persone che hanno già visto il film, probabilmente ti starai chiedendo se ci sarà un Ciao, arrivederci e tutto il resto 2. Abbiamo condiviso ciò che sappiamo su un sequel proprio di seguito.

Il film drammatico è diretto da Michael Lewen da una sceneggiatura di Ben York Jones e Amy Reed. È un adattamento cinematografico dell’omonimo best seller di Jennifer E. Smith ed è stato prodotto da ACE Entertainment. Se non hai familiarità con ACE Entertainment, è la stessa società di produzione che ha prodotto tutti e tre i film del A tutti i ragazzi franchising.

La storia segue gli innamorati del liceo Aidan e Clare mentre trascorrono l’ultima sera in coppia prima di partire per il college. Aidan e Clare hanno fatto un patto che si sarebbero separati prima del college, ma entrambi hanno difficoltà a lasciar perdere quando arriva il momento.

Oltre a Fisher e Ryder, nel film drammatico recitano anche Ayo Edebiri, Nico Hiraga, Jennifer Robertson, Patrick Sabongui, Eva Day, Julia Benson, Dalias Blake, Sarah Grey e Djouliet Amara. Quindi ci sarà un Ciao, arrivederci e tutto il resto 2? Continua a leggere per scoprire tutto ciò che sappiamo su un potenziale sequel.

Spoiler da Ciao, arrivederci e tutto il resto avanti!

Hello, Goodbye, and Everything In Between 2 sta accadendo?

A partire dal 6 luglio, non si sa se ci sarà un sequel del film drammatico. Netflix non ha annunciato a Ciao, arrivederci e tutto il resto 2. Tuttavia, c’è una possibilità basata su come finisce il film. Il film si conclude con Clare e Aidan che si incontrano durante la pausa estiva dal college. Anche se tecnicamente non finiscono insieme alla fine, sembra che potrebbero semplicemente tornare insieme. Quindi un sequel potrebbe concentrarsi su di loro che tornano insieme e cercano di far funzionare la loro relazione anche se vivono in stati diversi.

Tuttavia, anche se c’è più storia che può essere raccontata in un secondo film, altri fattori entrano ancora in gioco nella decisione di Netflix di dare il via libera a un sequel. Uno dei fattori principali è il numero di spettatori. Se un numero sufficiente di persone trasmette in streaming Ciao, arrivederci e tutto il restoNetflix potrebbe semplicemente dare il via libera a un sequel.

Inoltre, poiché il film drammatico è una produzione ACE Entertainment, lo streamer potrebbe semplicemente distribuire un sequel solo per chi lo sta producendo. Come accennato in precedenza, ACE Entertainment ha anche prodotto tutto il successo A tutti i ragazzi film. ACE Entertainment ha già un buon rapporto con Netflix grazie a quei famosi film per adolescenti, quindi lo streamer potrebbe essere disposto a rischiare Ciao, arrivederci e tutto il resto e dargli un seguito.

Incrociamo le dita, otteniamo un Ciao, arrivederci e tutto il resto 2 perché credo che ci sia molto di più della relazione tra Clare e Aidan che può essere esplorata in un sequel.

Resta sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti Ciao, arrivederci e tutto il resto 2!