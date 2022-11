Ci sarà un sequel del film Netflix?

La seconda commedia romantica natalizia originale di Netflix del 2022 è arrivata il 17 novembre sotto forma di Natale con te. Lucifero la star Aimee Garcia e il rubacuori degli anni ’90 Freddie Prinze Jr. si uniscono nella commedia romantica natalizia orientata alla musica, e sarà sicuramente un successo in questa stagione.

Quando la superstar del pop Angelina (Garcia) affronta un periodo difficile della sua carriera, decide di esaudire un desiderio di uno dei suoi più grandi fan. Si ritrova in una piccola città di New York, la città natale del fan e di suo padre (Prinze), e lì trova l’ispirazione per la sua musica e forse anche una possibilità d’amore.

Anche se possiamo sempre prevedere come finiranno queste storie, c’è qualcosa di così confortante nel guardarle svolgersi. E questo ha molto a che fare con i membri del cast. Netflix ci ha sicuramente viziato con Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr.

Ma la coppia riprenderà i ruoli di Angelina e Miguel in un sequel di Natale con te? Ecco cosa sappiamo finora sulla possibilità di un altro film.

Ci sarà un Natale con te 2 su Netflix?

All’uscita del film nel novembre 2022, Netflix non ha indicato un sequel di Natale con te potrebbe essere in arrivo. Mentre molte delle commedie romantiche natalizie di Netflix potrebbero essere film indipendenti, potrebbero anche essere aperte per un’altra puntata.

Natale con te ha sicuramente una storia soddisfacente che alla fine si conclude, ma se il film si rivela un successo tra gli spettatori, c’è sempre la possibilità che Netflix possa riportare Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr. per un sequel per continuare a raccontare la storia di Angelina e Miguel .

Netflix non è estraneo alla creazione di franchise di film di Natale. Quello dello streamer Un principe di Natale e L’interruttore della principessa ognuno ha generato trilogie e il protagonista di Kurt Russell Le Cronache Di Natale ha ricevuto un sequel successivo con Goldie Hawn.

Attualmente, non ci sono piani concreti per Natale con te 2, ma mai dire mai. Vi piacerebbe vedere un sequel della commedia romantica? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e assicurati di guardare il film solo su Netflix!