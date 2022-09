Ci sarà un sequel del film Netflix?

Amore in Villa con Kat Graham e Tom Hopper è ora in streaming su Netflix. Naturalmente, è ciò di cui tutti stanno guardando e parlando. Ha un cast fantastico e una trama interessante. Cosa si può chiedere di più? Ma per le persone che hanno già finito il film, si chiedono se ci sarà un L’amore in villa 2. Di seguito, abbiamo condiviso tutto ciò che c’è da sapere su un potenziale sequel.

Amore in Villa è una nuova commedia romantica scritta e diretta da Mark Steven Johnson. La storia segue una giovane donna di nome Julie che fa un viaggio da sogno a Verona, in Italia, dopo una rottura. Ma una volta che Julie arriva nella sua romantica villa in affitto, scopre che è stata prenotata due volte. Ora, è costretta a condividere la sua vacanza con un uomo britannico fastidioso ma di bell’aspetto.

Kat Graham interpreta il ruolo di Julie e Tom Hopper interpreta lo sconosciuto britannico Charlie. Il resto del cast include Raymond Ablack, Laura Hopper, Emilio Solfrizzi, Lorenzo Lazzarini, Stefano Skalkotos e Sean Amsing.

Ora, dovremmo aspettarci un L’amore in villa 2? Ecco cosa sappiamo di un potenziale seguito Amore in Villa sotto.

Ci sarà un amore nella Villa 2?

Nel momento in cui scrivo (1 settembre), a L’amore in villa 2 non è stato annunciato da Netflix. Tuttavia, è ancora troppo presto perché lo streamer prenda una decisione. Quando si sceglie quale film o programma Netflix rinnovare, lo streamer prende in considerazione il numero di spettatori e i costi di produzione.

Da quando il film è stato appena presentato in anteprima, i numeri di spettatori non sono stati ancora contati. Se Netflix sceglie di ordinare un sequel, probabilmente ci vorrà circa un mese prima che lo annunci. Lo streamer esaminerà quante famiglie hanno visto il film nelle prime quattro settimane dalla sua uscita. Se molte persone si sintonizzano e guardano il film, Netflix darà un motivo in più per ordinare un sequel. Tuttavia, anche i costi di produzione giocano un ruolo nella decisione di Netflix. Dipende anche se c’è più storia da raccontare.

I costi di produzione per Amore in Villa sono sconosciuti, ma è stato girato in esterni a Verona, in Italia, quindi avrebbe potuto costare caro. Inoltre, non sappiamo quanto sia stato pagato il cast. Kat Graham e Tom Hopper recitano ormai da un po’, quindi i loro stipendi potrebbero essere alti. Tuttavia, poiché nel film non sono stati utilizzati effetti speciali, non dobbiamo preoccuparci di quei costi.

Ma se hai guardato Amore in Villa nella sua interezza, sapresti che la storia si conclude bene senza problemi. Quindi un sequel non sarebbe davvero necessario. Onestamente, alla maggior parte delle commedie romantiche di Netflix viene assegnato un film. Quindi, le possibilità che ci sia un sequel sono molto basse.

Tuttavia, ti terremo aggiornato su eventuali aggiornamenti L’amore in villa 2. Quindi, resta sintonizzato su Netflix Life!