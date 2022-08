Ci sarà un sequel del film Netflix?

Una nuova commedia Netflix con Kevin Hart e Mark Wahlberg è ora in streaming su Netflix e sarà il prossimo grande successo cinematografico. Hart e Wahlberg condividono lo schermo Io tempo, che è incentrato su un papà casalingo che ottiene molto più di quanto si aspettasse in un fine settimana.

Sonny (Hart) decide di prendersi un po’ di “tempo per me” lontano da sua moglie e dai suoi figli e si riconnette con un vecchio migliore amico, Huck (Wahlberg). I due finiscono per mettersi nei guai durante le loro avventure nel fine settimana, e questo minaccia di sconvolgere la vita pacifica di Sonny.

Nel 2022, ci sono stati così tanti nuovi film originali Netflix di successo, inclusi artisti del calibro di Il progetto Adam, L’uomo grigio, e Cuori viola, uno dei quali ha già un seguito in arrivo. Io tempo sembra un altro successo in divenire che potrebbe lanciare un sequel, qualcosa a cui sia Hart che Wahlberg non sono estranei come grandi star del cinema con franchise alle spalle.

Ci sarà un Io tempo 2 su Netflix? Ecco cosa sappiamo finora sul potenziale di un sequel della commedia di Kevin Hart e Mark Wahlberg dopo la sua uscita.

Ci sarà un Me Time 2 su Netflix?

A partire dal rilascio di Io tempo su Netflix il 26 agosto, Netflix non ha indicato se il film avrebbe dovuto avere un sequel o uno spin-off. Hart e Wahlberg hanno entrambi recitato in film con sequel, e sembravano divertirsi insieme, quindi Io tempo 2 non sembra troppo lontano.

Trattandosi di una commedia, c’è sempre la possibilità di riaprire la storia e far partire Sonny e Huck per un’altra avventura inaspettatamente folle in un sequel. Potrebbe esserci anche un film spin-off basato su uno dei loro personaggi o anche sul personaggio di Regina Hall.

Tuttavia, il potenziale di continuare la storia con Io tempo 2 dipenderà dalle prestazioni del film durante il suo primo mese di uscita. I film Netflix di Hart Paternità e L’uomo di Toronto entrambi si sono comportati molto bene, e Io tempo dovrebbe seguire l’esempio. Incrocia le dita per un seguito!

Resta sintonizzato per saperne di più Io tempo 2 notizie e aggiornamenti da Netflix Life dovrebbero sorgere!