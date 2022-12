Troll è arrivato su Netflix il 1 dicembre ed è stato un successo immediato. Nella sua prima settimana, il film si è classificato al primo posto nella lista dei 10 migliori film non inglesi di Netflix con 75,86 milioni di ore. Ciò significa che molte persone si stanno sintonizzando per vedere di cosa tratta il film fantasy. Per le persone che hanno già visto il film, probabilmente ti starai chiedendo se ci sarà un Troll 2. Come sempre, ti abbiamo coperto!

Troll è un film originale Netflix norvegese diretto da Roar Uthaug da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Espen Aukan. Inoltre, Uthaug, Aukan e Kristian Strand Sinkerud lo hanno prodotto.

Uthaug aveva voluto creare qualcosa che fosse ispirato al folklore norvegese in passato, ma non ci è mai riuscito. Alla fine, Uthaug ha incontrato la società di produzione Motion Blur e Troll è stato ufficialmente approvato. Ora, anni dopo, il film fantasy è uscito.

La storia segue un gruppo di persone che si uniscono per fermare un antico troll che è stato risvegliato da un’esplosione nelle montagne norvegesi e impedirgli di distruggere la capitale della Norvegia. Il Troll il cast include Ine Marie Wilmann, Kim S. Falck-Jørgensen, Mads Sjøgård Pettersen, Gard B. Eidsvold, Anneke von der Lippe e molti altri.

Ci sarà un Troll 2 su Netflix?

A partire dal 7 dicembre, Netflix non sa se ci sarà un sequel del film fantasy. Tuttavia, il team creativo del film non sta abbattendo l’idea di un secondo film. Secondo un’intervista con What’s on Netflix, Uthaug ha affermato di essere concentrato principalmente sul primo film, mentre i produttori Aukan e Sinkerud sono aperti a un Troll 2. Uthaug e Sinkerud hanno affermato che per realizzare un sequel, la risposta al primo film deve essere positiva.

Bene, sembra che non debbano preoccuparsi di una risposta positiva da parte della critica perché il film ha ricevuto recensioni generalmente positive. Tuttavia, potrebbero doversi preoccupare del basso punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes. In questo momento, sembra che ci sia una risposta mista da parte degli spettatori.

Tuttavia, crediamo che ci siano buone possibilità di a Troll 2 sta accadendo su Netflix. Fino a quando Troll continua a portare un numero elevato di spettatori durante i suoi primi 28 giorni su Netflix, questo dovrebbe aiutare le sue possibilità di ottenere il via libera per un sequel.

Ovviamente ci sono altri fattori in gioco, come i costi di produzione. Non siamo sicuri di quanto sia costato realizzarlo Trollma anche se fosse costoso da realizzare, Netflix potrebbe guardare oltre i costi e dare il via libera a un sequel se il primo film va bene.

Con come sono finite le cose nel primo film, c’è sicuramente più storia che potrebbe essere raccontata in un sequel. Netflix deve solo dare il via libera a un secondo film. Resta sintonizzato su Netflix Life per aggiornamenti su un potenziale Troll 2.