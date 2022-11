Ci sarà un sequel del film di Natale di Netflix?

Il terzo nuovo film di Natale originale Netflix del 2022 è arrivato il giorno del Ringraziamento. Justin Hartley è il protagonista Il diario di Noël, che arriva sulla scia di Lindsay Lohan e Chord Overstreet in Cadere per Natale e Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr. in Natale con te.

Basato sull’omonimo romanzo di Richard Paul Evans, Il diario di Noël è incentrato su Jake Turner (Justin Hartley), un autore di best seller che torna nella sua città natale durante le festività natalizie per affrontare le conseguenze della morte della madre separata.

Mentre è a casa, trova un diario che contiene segreti e risposte sul suo passato, così come sul passato di Rachel (Barrett Doss). Jake e Rachel si alleano nell’avventura nostalgica attraverso il loro passato insieme e, come ogni commedia romantica natalizia, anche loro potrebbero trovare scintille.

Ma la storia di Jake e Rachel continuerà in un sequel o in una potenziale serie di film? Ecco cosa sappiamo finora Il diario di Noël tornando su Netflix con altri film!

Ci sarà un sequel di The Noel Diary su Netflix?

Al momento del rilascio nel novembre 2022, Netflix non ha specificato se Il diario di Noël doveva continuare con un sequel. Di solito, il servizio di streaming tiene conto delle cifre di spettatori entro il primo mese dal rilascio per determinare potenziali sequel.

Vale la pena notare che Il diario di Noël era basato sul libro omonimo dell’autore Richard Paul Evans. Dopo il primo libro, ci sono altri tre romanzi della serie: Lo straniero di Noel, Noel Street, e Le lettere di Noël.

Poiché ci sono tre libri aggiuntivi, Netflix potrebbe sicuramente continuare la serie oltre Il diario di Noël. Che si tratti di Justin Hartley e Barrett Doss o di attori diversi come nuovi personaggi, le opzioni sono infinite per un nuovo franchise di film di Natale Netflix.

Stai sperando Il diario di Noël ritorna per altri film su Netflix? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti da Netflix Life!