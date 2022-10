Ci sarà un sequel del film di Mila Kunis?

La ragazza più fortunata del mondo. (Da sinistra a destra) Mila Kunis nei panni di Ani, Finn Wittrock nei panni di Luke in La ragazza più fortunata del mondo. Cr. Sabrina Lantos/Netflix © 2022.

Basato sull’omonimo romanzo dell’autrice e sceneggiatrice Jessica Knoll, La ragazza più fortunata del mondo vede Mila Kunis nel ruolo di Ani FaNelli, una scrittrice di riviste che ha meticolosamente creato la sua vita e il suo personaggio per ricostruire se stessa dal trauma del suo passato.

Sebbene il film non sia l’orologio più facile in base all’argomento, il thriller sarà sicuramente uno dei migliori film su Netflix questo autunno. Mila Kunis offre una delle sue migliori interpretazioni finora come Ani. Non sarai in grado di distogliere lo sguardo dall’avvincente ritratto della star.

Ma l’adattamento da pagina a schermo tornerà per un altro round con un sequel? Dopo aver visto La ragazza più fortunata del mondo, avrai sicuramente alcune domande persistenti su Ani e vorrai sicuramente vedere di più Mila Kunis in questo fantastico ruolo. Ecco cosa sappiamo finora!

Avvertimento: in vista di lievi spoiler La ragazza più fortunata del mondo!

Ci sarà un sequel di La ragazza più fortunata del mondo?

A partire dall’uscita del film nell’ottobre 2022, Netflix non ha indicato alcun piano per trasformare il film in un franchise. Da La ragazza più fortunata del mondo è un libro autonomo senza seguito (finora), è probabile che anche il film seguirà l’esempio.

Alla fine del film, Ani fa i conti con il suo passato e finalmente ha la possibilità di raccontare la sua storia. Ottiene il lavoro dei suoi sogni Il New York Times e il suo saggio personale ha toccato milioni di donne con la sua onestà. Quando si trova di fronte a una donna per strada che afferma che Ani si sta godendo i suoi “15 minuti di fama”, irrompe nel personaggio potente che ha sempre voluto incarnare.

Anche se questo finale suggerisce che la storia di Ani non è ancora finita, poiché ci sono molte domande rimaste aperte su dove andrà dopo, ciò non implica necessariamente un sequel di La ragazza più fortunata del mondo per rispondere loro. Semmai, Netflix potrebbe adattare un altro libro di Jessica Knoll.

Guarderesti un seguito di La ragazza più fortunata del mondo, o speri che Netflix adatti il ​​libro di Knoll La sorella preferita come film o serie limitata? Audio disattivato nei commenti!