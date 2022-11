Ci sarà un sequel del film di Lindsay Lohan?

È ufficialmente Natale su Netflix e Lindsay Lohan è quella che segnerà l’occasione! La talentuosa attrice e cantante recita nella commedia romantica per le vacanze Cadendo per Natale, che è il primo di più film in arrivo allo streamer con Lohan.

Il Cattive ragazze star fa il suo ritorno di alto profilo a recitare nei panni di Sierra Belmont, un’ereditiera viziata che soffre di un’estrema amnesia all’indomani di un incidente sugli sci. Di conseguenza, Sierra si ritrova affidata alle cure di Jake (Chord Overstreet), un affascinante proprietario di un lodge.

Rimanendo fedele alle commedie romantiche delle vacanze che sono arrivate prima, Cadendo per Natale riunisce i due improbabili sconosciuti per una nuova storia d’amore e un personaggio imparerà cosa è veramente importante nella vita. Questi sono gli ingredienti di un accogliente film di Natale!

Ma ci sarà un seguito Cadendo per Natale su Netflix? Ecco cosa sappiamo finora sulla probabilità che Lindsay Lohan e Chord Overstreet tornino per il seguito del film natalizio di sicuro successo.

Ci sarà un Falling for Christmas 2?

A partire dall’uscita del film nel novembre 2022, non ci sono piani immediati per la svolta di Netflix Cadendo per Natale in franchising. Mentre lo streamer ha prodotto trilogie per le sue commedie romantiche per le vacanze Un principe di Natale e La principessa Switch, questo sembra un pezzo unico.

Netflix non è estraneo ai sequel di semaforo verde, considerando Estrazione 2, The Old Guard 2, Murder Mystery 2, e altri sono in arrivo, oltre ai molti altri sequel che sono già stati presentati in anteprima. Inoltre, Netflix ha prodotto un sequel per il suo film per famiglie di successo Le cronache di Natale.

Ma le commedie romantiche delle vacanze dell’anno scorso Ama duro, single fino in fondo, e Un castello per Natale, che hanno avuto successo ciascuno a modo loro, non hanno avuto sequel. Di solito, le commedie romantiche delle vacanze concludono la storia entro la fine del film. Certo, ci piacerebbe vedere Lohan e Overstreet riprendere i loro personaggi, ma potrebbe essere necessario visto il finale.

Anche se Innamorarsi di Natale 2 non succede, questa non sarà l’ultima volta che vedrai Lindsay Lohan su Netflix. L’attrice ha firmato un contratto multi-film con lo streamer e sta già lavorando sodo per il suo prossimo film, Desiderio irlandese.

Pensi che dovrebbe esserci un Cadendo per Natale Continuazione? Suona nei commenti e assicurati di guardare il film solo su Netflix!