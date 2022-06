Ci sarà un sequel del film di Adam Sandler?

ATTIVITÀ FEBBRILE. La regina Latifah nel ruolo di Teresa Sugerman in Hustle. Cr. Scott Yamano/Netflix © 2022.

Spiegazione del finale di Hustle: Bo è stato reclutato nella NBA? (spoiler) di Mads Lennon

Dopo aver visto il dramma sportivo del benessere Attività febbrile con Adam Sandler, Juancho Hernangómez, Ben Foster e Queen Latifah, ti starai chiedendo se fretta 2 è in lavorazione su Netflix.

Spoiler avanti per Attività febbrile

Attività febbrile ha seguito il personaggio di Sandler Stanley Sugerman, uno scout di basket con l’aspirazione a diventare un allenatore per la sua squadra, i Philadelphia 76ers. La sua opportunità viene tolta all’ultimo secondo quando viene mandato a cercare un giocatore che possa aiutare i Sixers a vincere il campionato NBA.

Di seguito, esamineremo la possibilità di realizzare Netflix fretta 2.

Ci sarà un sequel di Hustle?

Non vi è alcuna conferma che Netflix abbia in programma di realizzare un sequel in questo momento, questa è solo una speculazione. Il film funziona bene come una tantum. E di tutti i film che Sandler ha realizzato con Netflix, solo Mistero dell’omicidio sta ottenendo un sequel finora, quindi fallo come vuoi.

Di cosa potrebbe trattarsi Hustle 2?

Dal momento che il film si conclude con Stanley che diventa l’assistente allenatore ufficiale dei Philadelphia 76ers e Bo che viene arruolato per i Boston Celtics, abbiamo potuto vedere come la coppia affronta i loro nuovi lavori e vite.

Onestamente, penso Attività febbrile è finito in un bel posto dove non abbiamo bisogno di un sequel, ma potrebbe essere interessante vedere dove vanno Stanley e la sua famiglia da qui. Sarebbe bello vedere di più sua moglie, Teresa, perché sento che Queen Latifah non ha molto da fare nel film. Forse un sequel potrebbe invece concentrarsi su di lei.

Altrimenti, forse Bo potrebbe fare da mentore a una nuova stella del basket emergente e Stanley potrebbe assistere.

Ti piacerebbe vedere fretta 2? Cosa vorresti accadesse se venisse realizzato un sequel?