Ci sarà un sequel del film d’azione?

INTERCETTATORE. Elsa Pataky nel ruolo di JJ Collins in INTERCEPTOR. Cr. Brook Rushton/Netflix © 2022

Dopo aver visto l’emozionante film d’azione Intercettore con Elsa Pataky e Luke Bracey, potresti essere curioso di sapere se un Intercettore 2 potrebbe essere in lavorazione.

Spoiler avanti per Intercettore

Il primo film segue l’eroina tosta, il capitano JJ Collins, mentre riesce a superare in astuzia un pericoloso ex ufficiale dell’intelligence militare statunitense che intraprende un’acquisizione ostile sulla base di intercettatori di missili nucleari dove lavora JJ.

Sebbene il finale concluda bene la trama principale, introduce una potenziale nuova trama che potrebbe creare un sequel avvincente. Di seguito, esamineremo la possibilità di realizzare Netflix Intercettore 2.

Ci sarà un Interceptor 2?

Al momento, non ci sono notizie sul sequel del film. Netflix non ha detto se intendono produrre un seguito Intercettore. Ti terremo aggiornato non appena ne sapremo di più, se ci sono altre novità da offrire. La buona notizia è che Elsa Pataky sembrava divertirsi davvero a lavorare al film, quindi se ci fosse la possibilità di un sequel sarebbe probabilmente disposta a farlo.

Di cosa potrebbe trattarsi Interceptor 2?

Alla fine del primo film, a JJ viene offerta una nuova posizione come membro dello staff della sicurezza nazionale del presidente. Un seguito potrebbe seguire la sua nuova vita e forse dovrebbe respingere un’altra minaccia, questa volta un attacco diretto al presidente oa Washington DC

Previsioni sulla data di rilascio di Interceptor 2

Se alla fine un sequel avrà il via libera, probabilmente non lo vedremo in anteprima su Netflix fino alla fine del 2023 o al massimo nel 2024.

Ti piacerebbe vedere Intercettore 2? Cosa vorresti che accadesse in un possibile sequel?

Interceptor è ora in streaming su Netflix.