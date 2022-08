Ci sarà un sequel del film d’azione sui vampiri?

La commedia d’azione horror sui vampiri Turno diurno è ora in streaming su Netflix e la gente è già entusiasta di guardare quello che sembra un film estivo super eccitante. Per coloro che hanno già visto il film, ti starai chiedendo se Turno diurno 2 è in lavorazione.

Dato che il cast include grandi nomi come Jamie Foxx e Snoop Dogg, non sarebbe sorprendente se Netflix stesse valutando opportunità per espandere il Turno diurno universo. Non abbiamo ancora molte informazioni da condividere poiché Netflix non ha rivelato i piani per il futuro del franchise, ma abbiamo dettagliato tutto ciò che sappiamo sulla possibilità di un sequel di seguito.

Spoiler avanti per Turno diurno

Oltre a speculare sul fatto che Netflix realizzerà o meno un Turno diurno 2stiamo anche discutendo potenziali idee per la trama di un film successivo, quindi potresti voler interrompere la lettura se non hai visto prima il film per evitare spoiler.

Si sta verificando il Day Shift 2?

A partire dal 10 agosto, Netflix non ha annunciato se ci sarà un sequel. Tuttavia, le possibilità che ci sia un Turno diurno 2 sono favorevoli. Il film ha una tradizione sorprendentemente profonda che circonda i suoi vampiri e la fine del film si prepara perfettamente per un seguito.

Sarebbe anche divertente vedere uno spin-off o un prequel di qualche tipo che ruota attorno a personaggi secondari come il personaggio di Snoop Dogg, Big John Elliott. Mentre la trama principale è conclusa entro la fine del film, c’è sicuramente spazio per una continuazione se il film dovesse funzionare bene per Netflix.

Se dovesse accadere un sequel, potrebbe seguire Bud, Seth e Heather mentre si alleano ancora una volta per sconfiggere più vampiri. Dal momento che alla fine si scopre che Big John è vivo, sarebbe bello vederlo tornare anche lui.

Inoltre, ora che Jocelyn conosce la verità sui vampiri, sarebbe bello vedere lei e Bud tornare insieme ed essere più onesti l’uno con l’altro sulle cose.

Turno diurno è ora in streaming su Netflix. Ti piacerebbe vedere un sequel in futuro?