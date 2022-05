Ci sarà un seguito?

Lungo per la corsa appena uscito su Netflix oggi, ma alcune persone sono già curiose di sapere se il film potrebbe generare o meno un sequel. Insieme per la corsa 2 potrebbe riprendere poco dopo il punto in cui il primo film si era interrotto, tutto è possibile.

Basato sull’omonimo romanzo popolare di Sarah Dessen, Lungo per la corsa è una piacevole storia d’amore sugli adolescenti Auden ed Eli che si incontrano durante l’estate tra la laurea e l’università. Eli aiuta Auden a vivere alcune delle sue fantasie, molte delle cose che non ha mai sperimentato durante il liceo a causa della sua concentrazione sull’entrare in una prestigiosa università.

Mentre il film ha un finale solido senza lasciare fili penzolanti, c’è anche una sensazione aperta che consente agli spettatori di immaginare cosa potrebbe succedere per questi personaggi. Non sarebbe difficile immaginare un sequel in cui possiamo vedere cosa accadrà per Auden, Eli, i loro amici e la famiglia di Auden.

Netflix sta trasformando più romanzi di Sarah Dessen in film

Tuttavia, non sembra probabile che Netflix lo farà Insieme per la corsa 2 prima che finiscano la produzione degli altri film che hanno programmato per i libri di Dessen, a meno che non si tratti di un grande successo. Anche Netflix sta adattando i romanzi Una volta per tutte e Ninna nanna nei film.

Insieme agli aggiornamenti di Ride 2: come potrebbe essere un potenziale sequel?

Spoiler avanti per Lungo per la corsa

Alla fine del film, Auden va al college ed Eli ha la possibilità di perseguire i suoi sogni di BMX a Barcellona. Un secondo film potrebbe tornare alla loro storia un po’ più tardi. Forse potrebbe aver luogo a Barcellona, ​​con Auden che vola là fuori per trascorrere le sue prossime vacanze estive con Eli.

Se succede un sequel, probabilmente non uscirà per almeno un altro anno o giù di lì, immagino nel 2024 al più presto.

Vuoi che ci sia un Insieme per la corsa 2? Flusso Lungo per la corsa su Netflix ora.