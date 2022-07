Ci sarà un seguito su Netflix?

Non c’è dubbio che il nuovo thriller d’azione di Netflix L’uomo grigio è una delle più grandi uscite cinematografiche dell’estate. Il film viene da Anthony e Joe Russo, i registi dietro Vendicatori: Fine del gioco (tra gli altri) e recita in un trio delle più grandi star del cinema del mondo.

Titolano Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas L’uomo grigio, che anche stelle Bridgerton breakout Regé-Jean Page e Game of Thrones interpreta Jessica Henwick. Nel film d’azione, un mercenario della CIA scopre oscuri segreti e diventa un bersaglio di assassini internazionali e un ex collega.

L’uomo grigio ha ricevuto un’uscita nelle sale limitata il 15 luglio prima della sua uscita in streaming mondiale su Netflix il 22 luglio. Sebbene il film abbia ottenuto un’accoglienza mediocre dalla critica, i fan si sintonizzeranno sicuramente in tutto il mondo per le stelle del film.

Ma torneranno per un sequel del successo infallibile? Ecco cosa sappiamo finora sul futuro di L’uomo grigio e la possibilità di un seguito di espansione in franchising.

Ci sarà un sequel di The Grey Man su Netflix?

A partire dall’uscita del film nel luglio 2022, Netflix non ha annunciato piani concreti per a L’uomo grigio sequel o franchising. Anche se non ci sono titoli aggiuntivi in ​​lavorazione, c’è molto materiale di partenza da cui attingere nella serie di libri di Mark Greaney.

Secondo Variety, ai fratelli Russo è stato chiesto del potenziale di altri film in un evento stampa per il film a Mumbai e hanno accennato al futuro:

“È basato su una serie di libri, quindi c’è l’opportunità di espanderlo in film futuri. Ci piace andare avanti con il mondo perché amiamo tutti i personaggi. Ma abbiamo bisogno che il pubblico ci dica se vuole vedere di più della storia o meno. Se continuiamo con la storia, posso garantirvi che il personaggio di Dhanush farà parte di quel mondo andando avanti”.

Come con la maggior parte dei titoli Netflix, la possibilità di ottenere un sequel in fase di sviluppo o di espandere l’universo dipende dalle sue prestazioni. Considerando alcuni dei nomi più popolari nelle star del cinema L’uomo grigio, possiamo presumere che sarà un grande successo, proprio come quello dello scorso autunno Avviso rosso, che ha ottenuto il via libera per due sequel.

Se Netflix annuncia un sequel o un film spin-off basato su L’uomo grigio, saremo sicuri di tenere aggiornati i fan su tutti gli ultimi sviluppi. Resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti sui film da Netflix Life e guarda il film ora su Netflix!