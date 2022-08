Ci sarà un seguito di That’s Amor su Netflix?

Netflix ha pubblicato commedie romantiche per tutta l’estate e amiamo ogni singola uscita! Il 25 agosto, lo streamer è caduto Questo è Amore e le persone hanno immediatamente interrotto tutto ciò che stavano facendo per vedere di cosa trattasse la commedia romantica. A partire dal 26 agosto, il film è al settimo posto nella lista dei 10 migliori film di Netflix, quindi direi che le persone sono decisamente sintonizzate. Ora, le persone si chiedono se ci sarà un Questo è Amore 2. È in lavorazione un seguito? Abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo su un potenziale Questo è Amore 2 sotto.

Questo è Amore è un nuovo film originale Netflix diretto da Shaun Paul Piccinino. John Ducey ha scritto la sceneggiatura da una storia di Ali Afshar e Tiffany Dupont. Il film è interpretato da Riley Dandy, Isaac Gonzalez Rossi, Nancy Lenehan, Daniel Edward Mora, Bryan Craig, Arlene Tur, Kimberley Drummond, Christina Moore, Rose Portillo e Suleka Mathew.

La storia segue una donna di nome Sofia, il cui lavoro e la cui relazione implodono lo stesso giorno. Ora, dovendo ricominciare da zero, Sofia si iscrive a un corso di cucina con sua madre e incontra uno chef spagnolo che la fa impazzire.

Quindi ci sarà un sequel di questo film commovente? Ecco cosa sappiamo.

Sta succedendo That’s Amor 2?

A partire dal 26 agosto, non ci sono notizie su un sequel. Questo non è sorprendente perché il film è uscito di recente. Di solito ci vuole circa un mese prima che Netflix annunci se un film avrà una seconda puntata. Lo streamer ha bisogno di tempo per calcolare i numeri di spettatori. Il pubblico, tra gli altri fattori, gioca un ruolo enorme nel processo decisionale di Netflix. Se un numero sufficiente di persone guarda il film, lo streamer potrebbe dare il via libera al film per un sequel.

Tuttavia, Questo è Amore avvolge bene. Quindi un sequel non sarebbe davvero necessario. Inoltre, i film Netflix nel genere della commedia romantica raramente ottengono sequel. Quindi, per quanto odio ammetterlo, ci sono pochissime probabilità che a Questo è Amore 2.

Ma mai dire mai, giusto? Non ci resta che aspettare e vedere cosa deciderà Netflix. Come sempre, saremo sicuri di aggiornarti se Netflix darà il via libera per un Questo è Amore 2.