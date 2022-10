La scuola del bene e del male è l’ultimo film fantasy di Netflix in uscita. La maggior parte delle persone ha già visto il film e si chiede se ci sarà un seguito. Fortunatamente, sei nel posto giusto perché abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo su un potenziale La scuola del bene e del male 2.

La scuola del bene e del male è stato diretto da Paul Feig e ha come protagonisti Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie nei panni di due migliori amiche che trovano la loro amicizia messa alla prova quando vengono rapite e portate via in una scuola magica per aspiranti giovani eroi e cattivi. Come la maggior parte dei film Netflix, questo film è basato su un libro. È un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2013 di Soman Chainani, che fa parte di un New York Times serie di libri più venduti.

Oltre a Caruso e Wylie, il cast è composto da Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Cate Blanchett, Jamie Flatters, Kit Young e molti altri. Questo film è molto ricco di azione e ti terrà incollato allo schermo per tutto il tempo. Ti consigliamo vivamente di guardarlo quando ne hai la possibilità, se non l’hai già fatto.

Quindi, dovremmo aspettarci un sequel in arrivo su Netflix in futuro? Ecco tutto quello che sappiamo La scuola del bene e del male 2.

Sta succedendo The School for Good and Evil 2?

A partire dal 19 ottobre, Netflix non ha annunciato se ci sarà un sequel. Tuttavia, al momento non c’è motivo di preoccuparsi perché La scuola del bene e del male appena uscito. Netflix annuncia raramente un sequel di un film subito dopo la sua uscita. Lo streamer dovrà vedere quante persone hanno guardato il film fantasy in un certo periodo di tempo sulla loro piattaforma prima di prendere una decisione.

Le prime quattro settimane dall’uscita di un film Netflix sono le più importanti. A seconda di quante persone guardano La scuola del bene e del male nei primi 28 giorni dalla sua uscita è un modo in cui Netflix determinerà se vale la pena produrre una puntata aggiuntiva per il film. Se i numeri di spettatori sono abbastanza alti, lo streamer potrebbe andare avanti e dare il via libera a un sequel.

Un altro fattore che entra nel processo decisionale di Netflix sono i costi di produzione. Il costo da realizzare La scuola del bene e del male è sconosciuto, ma sono sicuro che sia costato un bel soldo con tutta la CGI e gli effetti speciali utilizzati. Tuttavia, se un sacco di persone guardano il film, lo streamer potrebbe guardare oltre i costi di produzione e La scuola del bene e del male 2 potrebbe accadere.

C’è sicuramente più storia da raccontare in base a come è finito il film fantasy. Inoltre, ci sono altri cinque romanzi di cui una parte La scuola del bene e del male serie di libri che potrebbero essere adattati in film. Abbiamo solo bisogno che Netflix prenda la decisione giusta annunciando un sequel.

Quindi, per aumentare le possibilità che Netflix distribuisca un sequel, dillo a tutti quelli che conosci La scuola del bene e del male e falli vedere!

La scuola del bene e del male è ora in streaming su Netflix.