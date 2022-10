Spostati, Hubie Halloween! C’è un nuovo film ambientato durante le vacanze spettrali in arrivo su Netflix e sarà sicuramente uno dei migliori film di Halloween su Netflix quest’anno. La maledizione di Bridge Hollow stelle Marlon Wayans e Cose più strane preferito Priah Ferguson. Il nuovo film sarà presentato in anteprima venerdì 14 ottobre.

Wayans e Ferguson interpretano un duo padre e figlia che si uniscono per salvare la loro città quando uno spirito antico cospira per dare vita a tutte le decorazioni di Halloween. Naturalmente, queste decorazioni provocano caos e orrore, ma spetta a loro porre fine al terrore. Il film è interpretato anche da Kelly Rowland, Lauren Lapkus, John Michael Higgins, Rob Riggle e Nia Vardalos in ruoli secondari.

La maledizione di Bridge Hollow sembra pronto per essere un grande successo cinematografico per famiglie per Halloween, seguendo le orme del suddetto Hubie Halloween. Ma ci sarà un seguito in futuro? Ecco cosa potrebbe riservare il prossimo Halloween per il successo in corso.

Il sequel de La maledizione di Bridge Hollow è in arrivo?

All’uscita del film nell’ottobre 2022, non ci sono piani concreti come delineato da Netflix che un sequel di La maledizione di Bridge Hollow nei lavori. Tuttavia, in base alle prestazioni di spettatori e all’accoglienza da parte dei fan, potrebbe esserci un seguito in futuro.

In passato, e di recente come quest’anno, Netflix ha preso l’abitudine di trasformare i suoi film con le migliori prestazioni in franchise. Enola Holmes 2, Estrazione 2, e La vecchia guardia 2 sono tutti in arrivo (tra gli altri) e il grande successo del 2022 L’uomo grigio ha già ricevuto il via libera per un sequel e uno spin-off.

Mentre Netflix ha visto una serie di franchise nello spazio delle vacanze, in particolare per La principessa Switch e Un principe di Natale trilogie, i film incentrati su Halloween non hanno avuto sequel. Il più grande film di Halloween originale di Netflix, quello di Adam Sandler Hubie Halloween, deve ancora avere un sequel commissionato nonostante la richiesta dei fan. Tuttavia, incrocia le dita per La maledizione di Bridge Hollow 2.

Resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti sui film da Netflix Life! Non perdere La maledizione di Bridge Hollow, ora in streaming su Netflix.