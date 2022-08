Ci sarà un quarto film nel franchise?

Insieme a I prossimi 365 giorni fuori ora e terminando con una nota piuttosto ambigua, i fan sono già ansiosi di sapere se 365 giorni 4 è in lavorazione su Netflix.

La serie di libri originale di Blanka Lipinska consisteva solo in tre libri e Netflix ora ha adattato e pubblicato tutti e tre, 365 giorni, 365 giorni: questo giorno e I prossimi 365 giorni. Ciò suggerirebbe che non ci sono piani per un quarto film, ma potrebbe sempre cambiare.

Spoiler avanti per I prossimi 365 giorni

Netflix rilasciato I prossimi 365 giorni nell’agosto 2022 e il finale non è così definitivo come ci si potrebbe aspettare per la fine di una trilogia. Non solo differisce enormemente dal libro (che in realtà è una buona cosa, considerando che il finale del libro era altamente polarizzante), ma lascia anche le cose piuttosto aperte tra Massimo, Laura e Nacho.

365 Days 4: Ci sarà un quarto film?

Al momento della stesura di questo articolo il 19 agosto 2022, Netflix non ha annunciato 365 giorni 4. Non significa che non ci sarà un altro film, ma al momento non sembra che ce ne sia uno in lavorazione.

Il franchise è stato controverso e stroncato dalla critica sin dall’inizio, quindi non c’è necessariamente un forte incentivo per Netflix a continuare a realizzare questi film. Tuttavia, sembrano generare molte visualizzazioni, quindi lo streamer potrebbe decidere di finanziare un quarto film se il numero di spettatori è abbastanza alto. Questo è ciò che ha realizzato i due sequel.

Per ora, tutto ciò che i fan possono fare è guardare e rivedere i film su Netflix e mostrare supporto sui social media se vogliono vedere la realizzazione di un quarto film. Forse Netflix se ne accorgerà, ma il modo migliore per attirare la loro attenzione è spargere la voce e convincere più persone a guardare i film.

365 Days 4 potrebbe raccontare la storia dal punto di vista di Massimo

Seguendo le orme di altri autori di romance come Stephanie Meyer ed EL James, 365 giorni l’autrice Blanka Lipinska ha un’idea su dove portare la sua storia dopo. Lei disse In data odierna che non è ancora pronta a salutare Massimo e vuole raccontare una storia nuova, “dall’inizio. Ma questa volta dal punto di vista di Massimo”.

Massimo è l’uomo delle fantasie di Lipinska trasformate in realtà. Non ancora pronta a dire addio al suo protagonista, Lipinska ha anche in programma di rivisitare la storia dal punto di vista di Massimo. È simile a quello con cui Meyers ha fatto Sole di mezzanotte e Giacomo con Liberato.

Se Netflix fa decidere di dare il via libera 365 giorni 4forse sarà raccontato dal punto di vista di Massimo.

Oltre a ciò, sta lavorando a un nuovo progetto incentrato su un complotto di vendetta.

Hai guardato I prossimi 365 giorni ancora? Vuoi vedere 365 giorni 4 farsi fare?