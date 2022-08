“Ci può essere dignità nella morte”: la star di “The Sandman” Kirby Howell battezza condivide la sua esperienza di interpretare la morte

Il capolavoro mistico di classe A di Neil Gaiman L’uomo di sabbia è stato recentemente adattato come una serie da Netflix. I fan erano scettici se una produzione fosse in grado di eguagliare il livello di brillantezza del fumetto. Ma Netflix ha superato tutte le nostre aspettative. La serie ruota attorno alle sei D di Eternal: Destiny, Dream, Destruction, Desire, Despair e Delirium. Inoltre, a interpretare questi magnifici personaggi c’è un cast stellato composto da Tom Sturridge (La barca che ha oscillato), Jenna Coleman (Dottor chi), Gwendoline Christie (Game of Thrones), e la donna dell’ora, Kirby Howell-Baptiste (Uccidere Eva).

Nella serie mistica, Kirby Howell-Baptiste interpreta il ruolo della Morte. Contrariamente all’oscurità che circonda il suo personaggio, lo fa sembrare dolce, caldo e accogliente. Parlando con Lawrence, ha parlato di cosa significa per lei il ruolo. E cosa ha cercato di trasmettere attraverso la sua performance.

Kirby Howell-Baptiste su cosa significhi per lei la morte

Entrando, Kirby sapeva che il ruolo non sarebbe stato facile. Tutto ciò che è associato alla morte è considerato spaventoso e brutale. Tuttavia, la sua versione di Death in Netflix L’uomo di sabbia regala un caldo sorriso a coloro che stanno lasciando il mondo. L’attrice ha parlato di come la madre della sua amica sia un personale dell’ospizio e ha imparato un po’ sulla preparazione che ci attende.

A parte i tecnicismi, c’è una cosa che l’attrice dice che porterà con sé per tutta la vita: “C’è dignità nella morte,come ha ammesso Kirby in un’intervista a Tudum. Queste parole della madre della sua amica sono ciò che ha plasmato il suo approccio al suo personaggio. Kirby nei panni della Morte è adorabile, gentile e accogliente. Siamo sicuri che avrà molti prestigiosi premi in arrivo.

La morte in The Sandman parla della morte più dura

Anche se ci sono state molte tragiche morti L’uomo di sabbia, secondo Kirby Howell-Baptiste l’unica morte che l’ha colpita di più è stata quella dell’uomo con un violino. Ha parlato di quanto si sia sentita devastata durante le riprese della scena in cui ha dovuto portare via l’uomo dalla sua famiglia. Inoltre, lo ha persino descritto come il giorno più difficile sul set per lei. Il fatto che interpreti il ​​personaggio della Morte le toglie sicuramente molto emotivamente.

La brillante attrice ha parlato di come ha recentemente perso la sua cara nonna, il che, sebbene doloroso, le conferisce anche un immenso potere. Ha applaudito lo scrittore per aver scritto un personaggio così potente da confortare le persone che hanno perso una persona cara. Assicurati di dare un’occhiata alla fenomenale performance di Kirby in L’uomo di sabbia su Netflix.

